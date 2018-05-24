Neoline Wide S55: не просто видеорегистратор

Радует, что в данном случае для питания используется порт MicroUSB, а на выходе адаптера, вставляемого в 12 В розетку или прикуриватель, размещен обычный порт USB Type-A. Благодаря этому в любой момент можно заменить кабель на короткий, если у вас возникнет необходимость в этом.

Естественно, при включении зажигания видеорегистратор включается автоматически и также автоматически отключается, когда зажигание выключается. В видеорегистраторе предусмотрена защита от отсутствия карты памяти или ее повреждения: если с картой возникают какие-либо проблемы – устройство подает звуковой сигнал.

Меню прибора простое и интуитивно понятное, как и управление. Даже при первом знакомстве на все необходимые настройки уходит не больше пары минут.

Отметим, что некоторые важные манипуляции осуществляются и вовсе в одно нажатие кнопки. Так, левая верхняя клавиша активирует и деактивирует режим WDR, в котором несколько увеличивается детализация при дневном освещении и снижается засветка номеров ночью. Нижняя левая кнопка включает и выключает микрофон, средняя правая – защищает ролик от стирания или запускает просмотр видео в режиме записи.

Что касается выполнения гаджетом своих прямых задач, то к детектированию стационарных камер скорости вопросов не возникло. Обо всех камерах, мимо которых мы проезжали во время тестирования, Wide S55 сообщал заблаговременно.

Длительность снимаемых видеороликов может составлять 1, 3 или 5 минут. Настройку по умолчанию – 3 минуты – можно считать оптимальной. При разрешении 2304 х 1296 трехминутный ролик занимает на карте памяти 440 МБ.

Качество получаемого видео можно смело назвать хорошим, причем это касается как дневной, так и ночной съемки. Шумов немного, детализации и четкость отличные, номера расположенных в непосредственной близости автомобилей хорошо читаемы.

Стоимость Neoline Wide S55 составляет около $120 в эквиваленте. За эти деньги вы приобретаете не просто видеорегистратор, позволяющий получить качественную картинку как в дневное, так и в ночное время суток. Это еще и современный удобный в настройке прибор, который благодаря наличию GPS и базы стационарных фоторадаров позволит вам избежать штрафа в том случае, если вы немного отвлеклись и случайно превысили скорость или не заметили знак начала населенного пункта при обгоне крупногабаритного транспорта. Так что если вы подыскиваете себе качественный видеорегистратор со встроенным GPS, то мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на Neoline Wide S55.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин