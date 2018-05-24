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Neoline Wide S55: не просто видеорегистратор
19.02.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сегодня в нашей тестовой лаборатории очередной автогаджет компании Neoline – видеорегистратор Wide S55. На первый взгляд, это обычный регистратор, способный снимать лишь дорожную обстановку впереди автомобиля, но, на самом деле, возможности прибора куда шире. Да, в этот раз у нас не гибрид видеорегистратора и радар-детектора, однако благодаря встроенному GPS-модулю и постоянно актуализируемой базе стационарных радарных комплексов, Neoline Wide S55 способен уберечь многих водителей от ненужных штрафов. Ну и цена демократична, само собой. Согласитесь, звучит заманчиво!
Видеорегистратор продается в небольшой сине-белой картонной коробке с магнитной защелкой. На лицевой стороне изображен сам регистратор и кратко описаны его ключевые возможности.
Сзади же подробно расписаны технические характеристики (о них поговорим чуть ниже) и описан комплект поставки, включающий в себя:
Как видим, внутри коробки есть все необходимое. Комплектный кабель имеет достаточную длину для того, чтобы провести его по периметру лобового стекла или вовсе спрятать под обшивкой. Адаптер питания рассчитан на работу бортовых сетях с напряжением в 12 В и 24 В – это уже добрая традиция Neoline. Так что Wide S55 можно без лишних манипуляций установить в грузовик.
Технические характеристики гаджета таковы:
В качестве ключевых компонентов используются процессор Ambarella A7 и матрица OmniVision 4689, которые в совокупности позволяют обеспечить съемку с разрешением Super HD (2304х1296 при 30 fps). Как уже говорилось выше, наличие GPS-модуля и встроенной базы радаров позволяет предупреждать о приближении к стационарным фоторадарам, причем есть и интеллектуальный режим обработки комплексов, измеряющих среднюю скорость движения на участке дороги. Присутствуют режим парковки, G-сенсор, а также встроенный аккумулятор емкостью 180 мАч.
Корпус видеорегистратора выполнен из качественного черного матового пластика. Нареканий на качество сборки нет и быть не может. Форма корпуса вытянута в ширину, объектив установлен посередине и выступает вперед. Над ним сделан декоративный выступ, напоминающий откидную вспышку в фотоаппаратах.
По бокам от объектива на передней панели корпуса находятся прорези, за которыми скрываются встроенные динамики. Микрофон же спрятан на нижней грани.
Довольно много функциональных элементов расположено сверху. Здесь находятся кнопки сброса настроек и включения/выключения питания, порт HDMI, порт MicroUSB для подключения адаптера питания или соединения с ПК, а также вырез для кронштейна, который позволяет быстро установить и снять видеорегистратор.
На правом боку, если смотреть на девайс со стороны экрана, находится слот для карт памяти MicroSD.
Большую часть корпуса с той стороны, которая обычно обращена в салон автомобиля, занимает дисплей диагональю 2,7 дюйма.
Рядом с ним в верхнем левом углу спрятаны едва заметные индикаторы активности. По бокам от экрана расположено по три клавиши управления.
Монтаж Neoline Wide S55 в автомобиле предельно прост. Крепим кронштейн на присоске в нужное место на лобовом стекле, надеваем на него видеорегистратор, подключаем кабель питания – готово.
Радует, что в данном случае для питания используется порт MicroUSB, а на выходе адаптера, вставляемого в 12 В розетку или прикуриватель, размещен обычный порт USB Type-A. Благодаря этому в любой момент можно заменить кабель на короткий, если у вас возникнет необходимость в этом.
Естественно, при включении зажигания видеорегистратор включается автоматически и также автоматически отключается, когда зажигание выключается. В видеорегистраторе предусмотрена защита от отсутствия карты памяти или ее повреждения: если с картой возникают какие-либо проблемы – устройство подает звуковой сигнал.
Меню прибора простое и интуитивно понятное, как и управление. Даже при первом знакомстве на все необходимые настройки уходит не больше пары минут.
Отметим, что некоторые важные манипуляции осуществляются и вовсе в одно нажатие кнопки. Так, левая верхняя клавиша активирует и деактивирует режим WDR, в котором несколько увеличивается детализация при дневном освещении и снижается засветка номеров ночью. Нижняя левая кнопка включает и выключает микрофон, средняя правая – защищает ролик от стирания или запускает просмотр видео в режиме записи.
Что касается выполнения гаджетом своих прямых задач, то к детектированию стационарных камер скорости вопросов не возникло. Обо всех камерах, мимо которых мы проезжали во время тестирования, Wide S55 сообщал заблаговременно.
Длительность снимаемых видеороликов может составлять 1, 3 или 5 минут. Настройку по умолчанию – 3 минуты – можно считать оптимальной. При разрешении 2304 х 1296 трехминутный ролик занимает на карте памяти 440 МБ.
Качество получаемого видео можно смело назвать хорошим, причем это касается как дневной, так и ночной съемки. Шумов немного, детализации и четкость отличные, номера расположенных в непосредственной близости автомобилей хорошо читаемы.
Стоимость Neoline Wide S55 составляет около $120 в эквиваленте. За эти деньги вы приобретаете не просто видеорегистратор, позволяющий получить качественную картинку как в дневное, так и в ночное время суток. Это еще и современный удобный в настройке прибор, который благодаря наличию GPS и базы стационарных фоторадаров позволит вам избежать штрафа в том случае, если вы немного отвлеклись и случайно превысили скорость или не заметили знак начала населенного пункта при обгоне крупногабаритного транспорта. Так что если вы подыскиваете себе качественный видеорегистратор со встроенным GPS, то мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на Neoline Wide S55.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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