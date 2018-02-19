МТС объявил о скидках до 23% на смартфоны к 23 февраля

Компания МТС объявила о краткосрочном снижении цен на ряд моделей смартфонов, приуроченному к 23 февраля. В ее рамках можно купить гаджет со скидкой либо 23%, либо 23 рубля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предложение актуально по 23 февраля 2018 года включительно. Сниженные цены действуют не только при единовременной покупке, но и при оформлении рассрочки на 12 месяцев. При этом первый платеж за смартфоны составляет 0 руб., а переплаты за них отсутствуют.

К примеру, Honor 8 по акции можно купить за 538,6 руб (в интернете он продается от 600 ), Samsung Galaxy J7 2016 — за 352,66 руб ( от 366 в интернет-магазинах ), Samsung GALAXY J3 (2016) — за 230 руб (260 рублей и выше в интернете ).

Скидки на более актуальные модели (вроде Xiaomi Mi A1 или Samsung GALAXY J7 2017 ), меньше и уступают предложениям интернет-магазинов (см.ниже).