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МТС объявил о скидках до 23% на смартфоны к 23 февраля

20.02.2018 09:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания МТС объявила о краткосрочном снижении цен на ряд моделей смартфонов, приуроченному к 23 февраля. В ее рамках можно купить гаджет со скидкой либо 23%, либо 23 рубля.

МТС объявил о скидках до 23% на смартфоны к 23 февраля
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предложение актуально по 23 февраля 2018 года включительно. Сниженные цены действуют не только при единовременной покупке, но и при оформлении рассрочки на 12 месяцев. При этом первый платеж за смартфоны составляет 0 руб., а переплаты за них отсутствуют.

К примеру, Honor 8 по акции можно купить за 538,6 руб (в интернете он продается от 600), Samsung Galaxy J7 2016 — за 352,66 руб (от 366 в интернет-магазинах), Samsung GALAXY J3 (2016) — за 230 руб (260 рублей и выше в интернете).

Скидки на более актуальные модели (вроде Xiaomi Mi A1 или Samsung GALAXY J7 2017), меньше и уступают предложениям интернет-магазинов (см.ниже).

 
 
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Компания МТС объявила о краткосрочном снижении цен на ряд моделей смартфонов, приуроченному к 23 февраля. В ее рамках можно купить гаджет со скидкой либо 23%, либо...

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