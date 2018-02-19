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МТС объявил о скидках до 23% на смартфоны к 23 февраля
20.02.2018 09:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания МТС
Предложение актуально по 23 февраля 2018 года включительно. Сниженные цены действуют не только при единовременной покупке, но и при оформлении рассрочки на 12 месяцев. При этом первый платеж за смартфоны составляет 0 руб., а переплаты за них отсутствуют.
К примеру, Honor 8 по акции можно купить за 538,6 руб (в интернете
Скидки на более актуальные модели (вроде
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Компания МТС объявила о краткосрочном снижении цен на ряд моделей смартфонов, приуроченному к 23 февраля. В ее рамках можно купить гаджет со скидкой либо 23%, либо...
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