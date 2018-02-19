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На сайте МОК оказалась идеальная страница 404
20.02.2018 09:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) есть необычная
На странице говорится: «404 — страница не найдена. Иногда дела идут не так, как планировалось», — пишет «
Случай с нераскрывшимся кольцом
Режиссер-постановщик и автор сценария церемонии открытия Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко
При этом Болтенко в шутку предположил, что изображение с нераскрывшимся кольцом на сайте МОК разместили хакеры: «Весь остальной сайт это служебная информация, и тут это аномально. Это единственное, что вызывает вопросы, все-таки сайт официальной организации».
В пресс-службе Первого канала заявили, что не против использования такой фотографии: «[Она] лишний раз напоминает о блестяще проведенной Олимпиаде в Сочи».
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Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) есть необычная страница 404, которая открывается, когда кто-то пытается перейти...
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