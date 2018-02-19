На сайте МОК оказалась идеальная страница 404

Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) есть необычная страница 404 , которая открывается, когда кто-то пытается перейти по несуществующей ссылке. На ней изображено нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи!





На странице говорится: «404 — страница не найдена. Иногда дела идут не так, как планировалось», — пишет « Медуза ».

Случай с нераскрывшимся кольцом произошел на церемонии открытия Олимпиады-2014. По задумке организаторов, пять огромных снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, но со снежинкой в правом верхнем углу что-то пошло не так — она не раскрылась в кольцо.

Режиссер-постановщик и автор сценария церемонии открытия Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко сказал РБК, что он не обиделся на такую отсылку и отнесся к ней с юмором.

При этом Болтенко в шутку предположил, что изображение с нераскрывшимся кольцом на сайте МОК разместили хакеры: «Весь остальной сайт это служебная информация, и тут это аномально. Это единственное, что вызывает вопросы, все-таки сайт официальной организации».

В пресс-службе Первого канала заявили, что не против использования такой фотографии: «[Она] лишний раз напоминает о блестяще проведенной Олимпиаде в Сочи».