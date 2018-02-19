ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сайте МОК оказалась идеальная страница 404

20.02.2018 09:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) есть необычная страница 404, которая открывается, когда кто-то пытается перейти по несуществующей ссылке. На ней изображено нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи!

На сайте МОК оказалась идеальная страница 404

На странице говорится: «404 — страница не найдена. Иногда дела идут не так, как планировалось», — пишет «Медуза».

Случай с нераскрывшимся кольцом произошел на церемонии открытия Олимпиады-2014. По задумке организаторов, пять огромных снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, но со снежинкой в правом верхнем углу что-то пошло не так — она не раскрылась в кольцо.

Режиссер-постановщик и автор сценария церемонии открытия Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко сказал РБК, что он не обиделся на такую отсылку и отнесся к ней с юмором.

При этом Болтенко в шутку предположил, что изображение с нераскрывшимся кольцом на сайте МОК разместили хакеры: «Весь остальной сайт это служебная информация, и тут это аномально. Это единственное, что вызывает вопросы, все-таки сайт официальной организации».

В пресс-службе Первого канала заявили, что не против использования такой фотографии: «[Она] лишний раз напоминает о блестяще проведенной Олимпиаде в Сочи».

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи обнаружили, что на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) есть необычная страница 404, которая открывается, когда кто-то пытается перейти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МТС объявил о скидках до 23% на смартфоны к 23 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика