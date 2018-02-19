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Стивен Сигал стал представителем проекта Bitcoiin

20.02.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Актер Стивен Сигал объявил, что стал «официальным международным амбассадором» криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen, запускающего ICO. По словам авторов проекта, звезда боевиков 90-х поможет им наладить контакт с сообществом благодаря своим «духовным принципам», пишет TJournal.

Стивен Сигал стал представителем проекта Bitcoiin
Фото: eurosport.com

«Как буддист, дзен-учитель и целитель, Стивен живет по принципам, что физическое развитие необходимо для защиты духа. Он верит, что ведет людей к созерцанию, чтобы разбудить и просветить их. Те же цели преследует Bitcoiin2Gen», — говорится в пресс-релизе проекта.

Сам Сигал не комментировал свое участие в проекте: он ограничился цитатой китайского философа Чжуан-цзы о свободе ума.

Издание Coindesk изучило Bitcoiin2Gen и пришло к выводу, что проект очень напоминает закрытую «криптовалютную пирамиду» BitConnect, создатели которой оставили вкладчиков без средств. В проекте, который представляет Сигал, работает похожая реферальная система, позволяющая получать бонусы. Также название криптовалюты Bitcoiin может ввести в заблуждение неопытных пользователей, потому что оно слишком похоже на Bitcoin.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Также у него есть американский и сербский паспорта. В ноябре 2016 года компания Wargaming объявляла, что актер будет консультантом игры World of Warships о сражениях на кораблях.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Актер Стивен Сигал объявил, что стал «официальным международным амбассадором» криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen, запускающего ICO. По словам авторов проекта, звезда...

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