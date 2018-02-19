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Стивен Сигал стал представителем проекта Bitcoiin
20.02.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Актер Стивен Сигал
«Как буддист, дзен-учитель и целитель, Стивен живет по принципам, что физическое развитие необходимо для защиты духа. Он верит, что ведет людей к созерцанию, чтобы разбудить и просветить их. Те же цели преследует Bitcoiin2Gen», — говорится в пресс-релизе проекта.
Сам Сигал не комментировал свое участие в проекте: он ограничился цитатой китайского философа Чжуан-цзы о свободе ума.
Издание Coindesk
В 2016 году Сигал
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