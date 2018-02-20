В Беларуси нашли зубы неизвестного вида акулы

Ученые России и Беларуси описали ранее неизвестный науке вид древних акул с зубами, состоящими из более двадцати вершин и разветвленной системой внутризубных каналов. Геологи нашли зубы в Гомельской области еще в 1970-х годах, но изучить их смогли только сейчас. Описание нового вида ученые опубликовали в научном журнале Estonian Journal of Earth Sciences.



Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета

В исследовании приняли участие доцент Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс и доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов. Зубы древних акул исследовали на микротомографе Научного парка СПбГУ, сообщает ТАСС .

Три акульих зуба необычного строения и формы нашли геологи, которые искали соляные месторождения на территории Беларуси в 1970-х годах. Они были извлечены из керна (столбика грунта), вынутого из скважины Туров-106 недалеко от города Житковичи в Гомельской области. Слои глины на глубине около 200 метров позволили зубам буквально законсервироваться и сохранить свою уникальную форму.

Зубы оказались уникальными. Каждый из них содержал четыре основные вершины, а всего ученые их насчитали более двадцати. Таких зубов исследователи не встречали ни у одной древней акулы.

Окаменелости палеозойской эры ученые отнесли к ранее неизвестному науке виду акул Тамиобатис (Tamiobatis) и назвали Тамиобатис ельге (Tamiobatis elgae) — в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик из Таллина (1928−2016), которая изучала находки в 1970-е годы. В наши дни известны фрагменты древних акул из группы Tamiobatis найдены в США (рыбы из Кливлендских сланцев), в Германии, в Польше, в Подмосковье — в карьерах окрестностей города Серпухова.

Микротомографические исследования позволили ученым больше узнать об эволюционных изменениях зубной системы рыб.

«Со временем количество вершинок зубов и количество зубных каналов у рыб уменьшалось, и цикл смены зубов становился гораздо короче, — отмечает Александр Иванов, — новый тип зубов говорит о неизвестном до этого типе питания акул и о том, что среди современных акул и скатов такого типа нет.

На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зуба застрял зуб небольшой костной рыбы. У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы».