Windows 10 ARM не поддерживает многие компьютерные программы

Заявления Microsoft о том, что операционная система Windows 10 ARM не будет сильно отличаться от обычной версии, оказались ложными.

Компания случайно опубликовала список ограничений Windows 10 ARM. В нем, в частности, говорится об отсутствии поддержки 64-битных компьютерных программ, 32-разрядных драйверов, виртуализации и спецификации OpenGL (кроме версии 1.1), которая используется для написания игровых приложений.





Фактически компания признает, что Windows 10 ARM – это обычная мобильная платформа, предназначенная для запуска универсальных приложений. Единственным ее преимуществом является возможность эмулировать некоторые 32-битные компьютерные программы.

Первые устройства на базе Windows 10 ARM поступят в продажу весной. Это будут ноутбуки с процессорами Qualcomm, которые порадуют высокой автономностью.