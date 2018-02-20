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Презентация iOS 12 состоится 4 июня

20.02.2018 11:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Конференция Apple WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня. На это указывает график бронирования конференц-залов в McEnery Convention Center, где компания регулярно проводит свои летние мероприятия.

В рамках WWDC 2018 состоится анонс новых программных продуктов и устройств компании. В частности, будет показана операционная система iOS 12. Также на мероприятии ожидается презентация нового 9,7-дюймового планшета iPad со сканером Face ID и обновленных компьютеров MacBook с сопроцессорами ARM, которые будут отвечать за некоторые регулярные процессы и позволят увеличить время автономной работы.

Презентация iOS 12 состоится 4 июня

Судьба компактного iPhone SE 2 до сих пор не ясна. По слухам, компания могла отменить его из-за загруженности партнеров. Вместо данного аппарата может быть объявлено об уценке iPhone 6 до $400. Для сравнения, оригинальный iPhone SE сейчас стоит $350.

 
 
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Конференция Apple WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня. На это указывает график бронирования конференц-залов в McEnery...

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