Представители «Белтелекома» примут участие в мероприятиях Регионального содружества в области связи

Cовместное 40/36-е заседание Комиссии РСС по инфокоммуникациям и Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС состоится 21–22 февраля 2018 года в Москве. В его работе примут участие представители РУП «Белтелеком», сообщает пресс-служба организации.

В ходе заседания участникам предстоит принять решения по 15 вопросам повестки дня. В частности, собравшиеся обсудят перспективные направления деятельности операторов электросвязи и инфокоммуникаций стран участников РСС, итоги работы делегаций Администраций связи РСС (АС РСС) на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-2017), ход подготовки АС РСС к ВКРЭ-2021 и Полномочной конференции МСЭ 2018 года (ПК-18), а также другие актуальные вопросы. На заседании будут рассмотрены предложения в План работы Комиссии по инфокоммуникациям и Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций на перспективу до 2022 года. Кроме этого, планируется проведение ряда двусторонних и многосторонних встреч.

С апреля 2002 года Совет операторов электросвязи и Комиссия РСС по электросвязи (преобразована в Комиссию РСС по инфокоммуникациям) проводят свои заседания совместно.

Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций объединяет крупнейшие телекоммуникационные компании стран участников РСС. Особое внимание Советом операторов электросвязи РСС уделяется вопросам внедрения новых высокотехнологичных услуг, повышения устойчивости и надежности функционирования сетей электросвязи на международных направлениях, решению проблемы управления качеством услуг электросвязи, обеспечению информационной безопасности и многие другие.