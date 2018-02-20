Galaxy S9 и Galaxy S9+ полностью рассекречены

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ полностью рассекретили за несколько дней до официального анонса, который состоится 25 февраля.

Согласно утечке, версия для североамериканского рынка получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, а модели для других рынков будут базироваться на процессоре Exynos 9810 с частотой до 2,9 ГГц.

Galaxy S9 достанется 4 ГБ оперативной памяти, тогда как Galaxy S9+ порадует 6 ГБ ОЗУ. При этом обе модели будут располагать 64 ГБ флэш-памяти с поддержкой карточек формата microSD.





Младшая модель порадует 12-мегапиксельной камерой с возможностью переключаться между апертурами f/2.4 и f/1.5, а старшая модель получит два 12-мегапиксельных объектива с апертурой f/2.4.





Автономную работу обеспечат аккумуляторные батареи емкостью 3000 и 3500 мАч соответственно, а в качестве операционной системы выступит Android 8.0 Oreo.