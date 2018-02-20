Стратегия Age of Empires: Definitive Edition поступила в продажу

Переиздание культовой стратегии Age of Empires: Definitive Edition поступило в продажу. Игра доступна только в магазине Windows Store.

Обновленная версия получила поддержку 4K-экранов, текстуры высокого разрешения, оркестровый саундтрек и другие улучшения.

Средняя оценка проекта на основе двух десятков рецензий составляет 73 балла. Критики отмечают, что играть в Age of Empires по-прежнему интересно, но сетуют на старый движок, слишком агрессивный искусственный интеллект и некоторые угловатости.

Age of Empires – стратегия в реальном времени, в которой игрокам предлагается провести одну из 12 доступных цивилизаций от каменного до железного века. Оригинальная игра вышла в 1997 году, критики охарактеризовали ее как «смесь Civilization и Warcraft».