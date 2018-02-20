Чтобы платить меньше: гаджеты, которые помогут сэкономить на коммуналке

С 1 января в Беларуси подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они обеспечат 70-процентный уровень возмещения населениям затрат по всему комплексу ЖКУ. Мы решили составить подборку аппаратов, которые помогут оптимизировать расход воды или электричества и сэкономить на оплате жировок.



Фото: pixaby

Некоторые приборы, вроде энергоэффективной бытовой техники, легко приобрести в Беларуси, другие (например, программируемые розетки) найти бывает достаточно сложно. Последние проще всего заказать на иностранных онлайн-площадках. Отметим, что цены на подобные устройства в подборке укладываются в текущий беспошлинный лимит — 22 евро.

Используйте энергоэффективную бытовую технику

Эффективность использования энергии в крупногабаритной бытовой техничке обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен.

Максимально экономичные устройства маркируются буквой A с несколькими плюсами (например, А++).



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Чем выше класс энергоэффективности аппарата, тем меньше он потребляет электричества.

Например, холодильник класса B на 200 литров в год расходует порядка 350 кВт·ч электроэнергии. Прибор большего размера класса А+ тратит около 270 кВт·ч. С учетом действующих тарифов разница в счете за электроэнергию очевидна.

Конечно, «энергосберегающая» бытовая техника стоит дороже, зато уже через какое-то время начнет экономить ваши ресурсы.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные холодильники класса А+:

Вода: купите «распылитель» на кран и пользуйтесь посудомоечными машинами

Первый и один из самых очевидных вариантов экономии воды — установка посудомоечной машины. Исследования показали, что качественная посудомоечная машина позволяет сэкономить до 60% воды в сравнении с мойкой посуды вручную под проточной водой (к тому же это избавит вас от не самой приятной работы).

Отметим, что посудомоечные машины рекомендуется запускать при полной загрузке. Специалисты «Минскводоканала» утверждают , что подобное решение позволит сэкономить дополнительные 60 литров воды за один цикл.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные посудомоечные машины:

А вот полезный совет при ручной мойке посуды: заполните одну из раковин (или какую-либо другую емкость) водой с моющим средством, и смывайте в другой раковине под небольшим напором проточной воды. Так можно сэкономить до 60 литров воды в день на одного человека.



Фото: El Tiempo Hoy

Кроме того, на краны рекомендуется установить специальные аэраторы (распылители). Они наполняют струю воздухом, делают напор сильнее, и при этом уменьшают расход жидкости. Для установки подобного прибора необходимо знать диаметр крана и вид его резьбы.

Электричество: «умная» розетка и светодиодные лампочки

Кроме энергоэффективной бытовой техники для экономии электричества можно использовать специально разработанные для этого приборы. К таким устройствам, например, относится «умная» программируемая розетка NTONPOWER Smart Power Socket.

Напомним: даже выключенную технику лучше отключать от электросети. У многих приборов есть лампочки, которые горят при включении в розетку, а значит, тратят электричество.

NTONPOWER Smart Power Socket решает эту проблему и оснащается несколькими таймерами, каждому из которых можно задать свой график работы. Так подключенная к «умной» розетке техника не будет потреблять электроэнергию в «простое».

Смотрите, сколько стоит NTONPOWER Smart Power Socket на AliExpress

Еще один действенный способ экономии электроэнергии — установка светодиодных лампочек.





У них самый большой срок службы — порядка 30−50 тысяч часов, что равняется нескольким годам беспрерывной работы. Для сравнения: ресурс «классической» лампы накаливания — 300−1000 часов, или полтора месяца постоянного горения.

За счет пониженного энергопотребления и высокой долговечности светодиодные LED-ламы в сравнении с люминесцентными лампами или лампами накаливания на сегодняшний день — самые экономически выгодные источники искусственного освещения, пусть они и стоят дороже обычных.

Если вы живете в загородном доме или часто бываете на даче, то наверняка сталкиваетесь с необходимостью освещения приусадебного участка. Из интересных настенных светильников выделим модель от китайского производителя Gitex, которая заряжается от солнечных лучей.





Производитель утверждает, что полного заряда аппарату хватает примерно на восемь часов работы. Кроме того, светильник защищен от воды и пыли по стандарту IP65 и оснащается датчиками движения. Последние позволяют прибору в автоматическом режиме включать или выключать свет.

Кроме того, в продаже также есть аналогичные модели, которые вкапываются в землю и могут служить для освещения определенных зон участка.