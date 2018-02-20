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iPhone SE 2 с экраном на 4,2 дюйма представят в начале июня

21.02.2018 09:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Скорее всего, в сентябре этого года компания Apple представит три новые модели смартфонов — обновленный iPhone X, iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым LCD-экраном. Источники из Китая сообщают, что на конференции WWDC 2018 в начале июня производитель также может анонсировать миниатюрный iPhone SE 2. Об этом пишет PhoneArena.

iPhone SE 2 с экраном на 4,2 дюйма представят в начале июня
Оригинальный iPhone SE

Скорее всего, диагональ экрана устройства составит 4,2 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном iPhone SE, который вышел в 2016 году). Гаджет будет работать на процессоре Apple A10 Fusion, который дополнится 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, в продаже также появится модель на 128 ГБ.

Важно, что iPhone SE 2 не получит выреза в экране, как в нынешнем iPhone X. Гаджет также оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.

Анонс смартфона может состояться на конференции WWDC 2018, которая предположительно пройдет в один из дней с 4 до 8 июня. Ориентировочная цена аппарата — 630 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple:

 
 
Ссылка на источник 104
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Скорее всего, в сентябре этого года компания Apple представит три новые модели смартфонов — обновленный iPhone X, iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым LCD-экраном....

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