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iPhone SE 2 с экраном на 4,2 дюйма представят в начале июня
21.02.2018 09:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Скорее всего, в сентябре этого года компания Apple
Скорее всего, диагональ экрана устройства составит 4,2 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном iPhone SE, который вышел в 2016 году). Гаджет будет работать на процессоре Apple A10 Fusion, который дополнится 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, в продаже также появится модель на 128 ГБ.
Важно, что iPhone SE 2 не получит выреза в экране, как в нынешнем iPhone X. Гаджет также оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.
Анонс смартфона может состояться на конференции WWDC 2018, которая предположительно пройдет в один из дней с 4 до 8 июня. Ориентировочная цена аппарата — 630 долларов.
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