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В Сеть попали характеристики и цены новых безрамочных флагманов Sony

21.02.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно мы писали, что на выставке MWC 2018 в Барселоне компания Sony представит свои первые безрамочные смартфоны. Сегодня в Сеть «утекли» финальные характеристики и предполагаемые цены новинок. Об этом сообщает ресурс PhoneArena.

В Сеть попали характеристики и цены новых безрамочных флагманов Sony
Фото носит иллюстративный характер. Источник: AKKet

Sony Xperia XZ2 получит 5,7-дюймовый дисплей, который будет прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Соотношение сторон экрана — 18:9, разрешение — Full HD+ (2160 на 1080 пикселей).

Процессором станет Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Важно, что в гаджете откажутся от 3,5-мм разъема для наушников. Предустановленная операционная система — Android 8.0 Oreo.

Ориентировочная цена аппарата — 799 евро (985 долларов).

Второй новинкой станет Sony Xperia XZ2 Compact, который окажется чуть уменьшенной версией оригинального Xperia XZ2. Скорее всего, в миниатюрном смартфоне установят дисплей на 5 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 точек.

Технические характеристики останутся неизменными — процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8.0 Oreo. «Классического» 3,5-мм разъема для наушников также не предусмотрено. Предполагаемая цена — 599 евро (738 долларов).

Скорее всего, оба смартфона начнут продаваться уже 6 марта. Ранее предполагалось, что производитель также анонсирует флагман Sony Xperia XZ2 Pro с 4K OLED-дисплеем. По последней информации, его продажи стартуют в июне по цене в 945 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Sony:

 
 
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Недавно мы писали, что на выставке MWC 2018 в Барселоне компания Sony представит свои первые безрамочные смартфоны. Сегодня в Сеть «утекли» финальные характеристики...

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