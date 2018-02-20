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Пять белорусских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
21.02.2018 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP)
В списке лучших оказались компании Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group и Itransition. У каждой из них есть офисы и центры разработки в Беларуси.
В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью, — Colliers International, Itera и Teleperformance.
При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности. В прошлогоднем топе компаний с белорусскими офисами
Напомним, аутсорсинг — это передача организацией определенных функций другой компании. В последнее время аутсорсинговую модель работы IT-компаний часто
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Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2018 год. В мировой топ-100 попало...
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