Пять белорусских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2018 год. В мировой топ-100 попало пять технологических компаний, у которых есть белорусские подразделения.



Один из минских офисных центров EPAM Systems. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В списке лучших оказались компании Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group и Itransition. У каждой из них есть офисы и центры разработки в Беларуси.

В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью, — Colliers International, Itera и Teleperformance.

При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности. В прошлогоднем топе компаний с белорусскими офисами было на одну больше: за год из рейтинга «выпала» Intetics.

Напомним, аутсорсинг — это передача организацией определенных функций другой компании. В последнее время аутсорсинговую модель работы IT-компаний часто противопоставляют продуктовой разработке, которая предполагает создание собственного продукта.