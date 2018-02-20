В Минске полноценно заработал Яндекс.Транспорт

В столице Беларуси официально полноценно заработал сервис компании «Яндекс» — Транспорт . Теперь он не просто показывает маршруты общественного транспорта, но и его движение по карте, а также прогноз по прибытию на остановки. Об этом представители компании рассказали на пресс-конференции.







Яндекс.Транспорт в Минске позволяет отслеживать передвижения 225 маршрутов общественного транспорта (155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных) в режиме реального времени, получая информацию прямо от «Минсктранса».

Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок. Остановки и маршруты можно добавлять в избранное, чтобы каждый раз не искать их заново.

Еще сервис показывает передвижения общественного транспорта на карте, рассчитывает примерное время его прибытия и может строить маршруты. Кроме того, в движении программа сообщит, когда пора готовиться к выходу.

Приложение Яндекс. Транспорт можно скачать бесплатно для Android и iOS .