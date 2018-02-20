ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске полноценно заработал Яндекс.Транспорт

21.02.2018 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В столице Беларуси официально полноценно заработал сервис компании «Яндекс» — Транспорт. Теперь он не просто показывает маршруты общественного транспорта, но и его движение по карте, а также прогноз по прибытию на остановки. Об этом представители компании рассказали на пресс-конференции.

В Минске полноценно заработал Яндекс.Транспорт
В Минске полноценно заработал Яндекс.Транспорт

Яндекс.Транспорт в Минске позволяет отслеживать передвижения 225 маршрутов общественного транспорта (155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных) в режиме реального времени, получая информацию прямо от «Минсктранса».

Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок. Остановки и маршруты можно добавлять в избранное, чтобы каждый раз не искать их заново.

Еще сервис показывает передвижения общественного транспорта на карте, рассчитывает примерное время его прибытия и может строить маршруты. Кроме того, в движении программа сообщит, когда пора готовиться к выходу.

Приложение Яндекс. Транспорт можно скачать бесплатно для Android и iOS.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси официально полноценно заработал сервис компании «Яндекс» — Транспорт. Теперь он не просто показывает маршруты общественного транспорта,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Сеть попали характеристики и цены новых безрамочных флагманов Sony
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика