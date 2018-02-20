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В Минске полноценно заработал Яндекс.Транспорт
21.02.2018 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В столице Беларуси официально полноценно заработал сервис компании «Яндекс» —
Яндекс.Транспорт в Минске позволяет отслеживать передвижения 225 маршрутов общественного транспорта (155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных) в режиме реального времени, получая информацию прямо от «Минсктранса».
Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок. Остановки и маршруты можно добавлять в избранное, чтобы каждый раз не искать их заново.
Еще сервис показывает передвижения общественного транспорта на карте, рассчитывает примерное время его прибытия и может строить маршруты. Кроме того, в движении программа сообщит, когда пора готовиться к выходу.
Приложение Яндекс. Транспорт можно скачать бесплатно для
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В столице Беларуси официально полноценно заработал сервис компании «Яндекс» — Транспорт. Теперь он не просто показывает маршруты общественного транспорта,...
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