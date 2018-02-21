Минчанин обещал доставить комплектующие для майнинг-ферм, но вместо этого покупал себе машины

Сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД столицы за совершение мошеннических действий задержан 28-летний белорус, организовавший в Минске фирму по поставке комплектующих для ферм по добыче криптовалюты, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Он создал компанию в ноябре 2017 года и с того времени получал от граждан деньги, но договорные обязательства так и не исполнял.

Также установлено, что фигурант приобретал дорогостоящие транспортные средства, оформлял их на третьих лиц, но пользовался ими сам. Есть сведения о том, что злоумышленник совершал мошеннические действия и в иных сферах.

На сегодняшний день правоохранители установили более 50 лиц, которые пострадали от мошеннических действий задержанного, однако по имеющейся оперативной информации круг потерпевших значительно шире.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел по ст. 209 («Мошенничество») Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Ему может грозить наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошеннических действий данного гражданина, обращайтесь в Первомайское РУВД Минска лично, либо по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 356-02-60, 102.