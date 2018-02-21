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В Беларуси хотят построить завод по производству майнинг-оборудования

21.02.2018 15:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российский интернет-омбудсмен и глава IT-компании Radius Group Дмитрий Мариничев анонсировал строительство завода по производству оборудования для майнинг-ферм в индустриальном парке «Великий камень». Пока проект в стадии обсуждения.

Участок, на котором Мариничев планирует строительство. Кадр: "Россия-24"
Участок, на котором Мариничев планирует строительство. Кадр: «Россия-24»

— Это будет замкнутый цикл: и производство печатных плат, и сборка законченных устройств, — рассказал Мариничев в эфире телеканала «Вести-24». — Мы — единственная в мире компания, которая производит системы двойного назначения: утилизируем тепло от процессорных мощностей и направляем его на благие цели — например, на обогрев домов и квартир.

Варианты реализации проекта сейчас в проработке. Юридическое лицо в Беларуси Мариничев пока не создал.

— Действительно, такая тема прорабатывается, речь идет об организации производства оборудования для майнинга на территории Парка, — сказал TUT.BY первый заместитель гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев. — В настоящее время идет обсуждение технической стороны данного проекта, только после этого возможно говорить о каких-либо деталях.

Дмитрий Мариничев активно разворачивает бизнес в сфере криптовалют. Его компания Radius Group является одним из учредителей холдинга RMC (Russian Mining Center), который производит устройства для майнинга биткоина Pantech и Sunrise. В разработке другой компании холдинга — майнер альткоинов Multiclet, работа которого основана на процессоре нового типа. Также в RMC входит несколько майнинговых центров в России.

Компании Мариничева принадлежит два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир. Еще одна компания политика превращала в майнинговую ферму технополис «Москва», расположенный на территории бывшего автомобильного завода «Москвич».

Утилизацией тепла занимается еще одна компания-учредитель RMC — SmartHeat. Среди ее разработок — компьютерные блоки для совместного майнинга, теплом которых можно обогревать дом или офис.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский интернет-омбудсмен и глава IT-компании Radius Group Дмитрий Мариничев анонсировал строительство завода по производству оборудования для майнинг-ферм в...

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