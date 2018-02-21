Российские школьники открыли новый остров

Школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко обнаружили новый остров в Арктике. О своей находке они сообщили в конце января. Сейчас Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ России подтвердила приоритет подростков в открытии нового географического объекта.



Изображение: roscosmos.ru

Артему Макаренко 14 лет, он живет в городе Дедовске, Валерии Саенко — 15 лет, она из Химок. Почти год они следили за изменениями ледников в национальном парке «Русская Арктика». Школьники изучали снимки со спутников «КАНОПУС-В», Landsat-7/8 и Sentinel-1/2 и первыми заметили, что от ледника отделяется его часть.

Остров находится рядом с ледником Вилькицкий-Южный у архипелага Новая Земля в Арктике. Он образовался в декабре 2017 года, когда часть ледника отступила и разрушилась перемычка, которая соединяла остров с ледником. Размеры образовавшегося острова: 410 м x 780 м, площадь — 0,19 кв. км.

Военные гидрографы планируют летом 2018 года экспедицию на острова у ледника Вилькицкий-Южный. Авторы открытия Артем Макаренко и Валерия Саенко тоже в ней поучаствуют. У нового острова пока нет названия, школьники предлагают назвать его «Ламантином», так как его форма напоминает это животное.