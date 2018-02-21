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Клавиатура Swype удалена из Google Play и App Store

21.02.2018 20:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Создатели клавиатуры Swype объявили о прекращении поддержки своего детища. В официальном заявлении Nuance говорится, что компания уходит с рынка потребительских услуг и переключается на разработки в области искусственного интеллекта для бизнеса. Приложение Swype уже удалено из магазинов Google Play и App Store.

Некогда Swype являлась одной из самых популярных виртуальных клавиатур для Android и iOS. С ее помощью пользователи могли писать текст не отрывая палец от экрана. Однако за последние годы у нее появилось множество бесплатных альтернатив. Кроме того, значительно улучшилось качество стандартных клавиатур, что привело к падению интереса к различным модификациям.

Клавиатура Swype удалена из Google Play и App Store

На момент закрытия Swype для Android имел более 250 миллионов загрузок.

 
 
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Создатели клавиатуры Swype объявили о прекращении поддержки своего детища. В официальном заявлении Nuance...

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