Клавиатура Swype удалена из Google Play и App Store

Создатели клавиатуры Swype объявили о прекращении поддержки своего детища. В официальном заявлении Nuance говорится, что компания уходит с рынка потребительских услуг и переключается на разработки в области искусственного интеллекта для бизнеса. Приложение Swype уже удалено из магазинов Google Play и App Store.

Некогда Swype являлась одной из самых популярных виртуальных клавиатур для Android и iOS. С ее помощью пользователи могли писать текст не отрывая палец от экрана. Однако за последние годы у нее появилось множество бесплатных альтернатив. Кроме того, значительно улучшилось качество стандартных клавиатур, что привело к падению интереса к различным модификациям.





На момент закрытия Swype для Android имел более 250 миллионов загрузок.