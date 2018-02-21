iPhone SE 2 будет больше и мощнее предшественника

Китайские СМИ утверждают, что недорогой смартфон iPhone SE 2 все-таки выйдет в текущем году. Презентация устройства состоится в рамках конференции Apple WWDC 2018, которая, по слухам, пройдет с 4 по 8 июня.

Также сообщается, что новинка порадует 4,2-дюймовым экраном, тогда как оригинальная модель была 4-дюймовой. Устройство будет выполнено в классическом форм-факторе и сохранит аппаратную кнопку Home.





Высокую производительность обеспечит процессор A10 Fusion, который используется в iPhone 7. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, встроенной – 32/128 ГБ. Поддержки 3D Touch не будет, зато упоминается возможность беспроводной зарядки.

Предполагается, что стоимость смартфона iPhone SE 2 составит $350-400.