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iPhone SE 2 будет больше и мощнее предшественника

21.02.2018 20:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Китайские СМИ утверждают, что недорогой смартфон iPhone SE 2 все-таки выйдет в текущем году. Презентация устройства состоится в рамках конференции Apple WWDC 2018, которая, по слухам, пройдет с 4 по 8 июня.

Также сообщается, что новинка порадует 4,2-дюймовым экраном, тогда как оригинальная модель была 4-дюймовой. Устройство будет выполнено в классическом форм-факторе и сохранит аппаратную кнопку Home.

iPhone SE 2 будет больше и мощнее предшественника

Высокую производительность обеспечит процессор A10 Fusion, который используется в iPhone 7. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, встроенной – 32/128 ГБ. Поддержки 3D Touch не будет, зато упоминается возможность беспроводной зарядки.

Предполагается, что стоимость смартфона iPhone SE 2 составит $350-400.

 
 
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Китайские СМИ утверждают, что недорогой смартфон iPhone SE 2 все-таки выйдет в текущем году. Презентация...

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