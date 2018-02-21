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NVIDIA отменила мартовскую презентацию игровой видеокарты Ampere
21.02.2018 20:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA состоится позже, чем ожидалась. Издание PCGamesN утверждает, что новинка пропустит конференции GDC 2018 и GTC 2018, которые пройдут в конце марта. Соответствующая информация была получена от представителей компании, но не является официальной. Альтернативная дата анонса пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что NVIDIA приступит к производству GPU GA104 в середине февраля, а карточки на его основе поступят в продажу уже в начале апреля.
Первому представителю поколения Ampere приписывают память нового типа GDDR6, массовое производство которой началось в начале текущего года. Прочие характеристики ускорителя неизвестны.
Отметим, что на сегодняшний день игроки не испытывают острой нужды в более мощных карточках, однако таковые могут вывести 4K-гейминг на новый уровень.
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Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA состоится позже, чем ожидалась. Издание PCGamesN...
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