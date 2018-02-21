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Справочно-информационный портал наподобие «Грамоты.ру» может появиться в Беларуси
21.02.2018 23:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Идея создания справочно-информационного портала белорусского языка наподобие известного российского ресурса «Грамота.ру» обсуждается в Национальной академии наук. Об этом рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игорь Копылов, передает
Служба, получившая условное название «Правапіс.бай», будет призвана предоставлять пользователям разнообразные информационно-справочные материалы и онлайн-консультации. По мнению Игоря Копылова, существование такого ресурса будет способствовать популяризации языка, а также повышению грамотности граждан.
Идея создания возникла на фоне регулярно поступающих в Институт запросов и от физических и юридических лиц по применению лексических, орфографических, грамматических норм. По официальным подсчетам, ежегодно выдается более 1 тыс. 500 заключений и справок, без учета консультации по телефону.
Предложение ученые планируют обсудить с Министерством информации Беларуси.
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Идея создания справочно-информационного портала белорусского языка наподобие...
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