Справочно-информационный портал наподобие «Грамоты.ру» может появиться в Беларуси

Идея создания справочно-информационного портала белорусского языка наподобие известного российского ресурса «Грамота.ру» обсуждается в Национальной академии наук. Об этом рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси Игорь Копылов, передает БЕЛТА .

Служба, получившая условное название «Правапіс.бай», будет призвана предоставлять пользователям разнообразные информационно-справочные материалы и онлайн-консультации. По мнению Игоря Копылова, существование такого ресурса будет способствовать популяризации языка, а также повышению грамотности граждан.

Идея создания возникла на фоне регулярно поступающих в Институт запросов и от физических и юридических лиц по применению лексических, орфографических, грамматических норм. По официальным подсчетам, ежегодно выдается более 1 тыс. 500 заключений и справок, без учета консультации по телефону.

Предложение ученые планируют обсудить с Министерством информации Беларуси.