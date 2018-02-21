Российским военным выдадут телефоны за 2000 долларов с MP3-плеером и сапфировым стеклом

Российским армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны, пишут «Известия». Аппараты стоимостью 115 тысяч российских рублей (около 2000 долларов) позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в конце прошлого года офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад были выданы защищенные телефоны М-663С «Атлас», изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские.

М-633С — развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. В военном исполнении они стали более защищенными от физического воздействия. Гаджет выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой.



Фото: Известия

Устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером. По требованию заказчика мобильник должен работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. После получасового погружения в воду на метровую глубину он продолжит принимать звонки. Весит аппарат 130 г.

Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации — в них имеется специальный блок, шифрующий сигнал. Устройство работает в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», поскольку только у этого оператора есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. Защищен только речевой канал, но не SMS и другие виды передачи данных. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев.

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