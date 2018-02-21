Это круче, чем Counter-Strike: детям показали работу спецназа из Марьиной Горки

Школьники со всех регионов Беларуси, большинство из которых финалисты конкурса рисунка «Армия глазами детей», 21 февраля побывали в гостях у бойцов 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке.





Знакомство с бригадой началось с торжественной церемонии возложения венков к мемориалу воинам подразделения, погибшим при выполнении интернационального долга, которую открыл командующий силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко.





Далее следовало выступление на «тропе разведчика» — полосе специальных препятствий, которая требует от бойцов максимального напряжения физических сил и умений, приобретенных за время службы в спецназе.

Дети были в восторге от увиденного, которое снимали на мобильные телефоны. «Это круче, чем Counter-Strike», — эмоционально обменивались впечатлениями дети под грохот автоматных и пулеметных очередей.





Увидеть, как работает спецназ, интересно, а подержать оружие, из которого недавно так зрелищно стреляли бойцы, — еще интереснее. Детям показали весь арсенал, которым располагает часть: от новейших снайперских винтовок до пистолет-пулеметов ППШ времен Второй мировой войны.





А еще детям понравилось, как кормят в армии. «Вкусно, как дома», — заметил один из школьников, уплетавший кашу с тушенкой. После такой экскурсии, возможно, кто-то из ребят решит пойти служить в спецназ.