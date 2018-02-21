Порог беспошлинного ввоза интернет-посылок в Беларуси могут поднять до 200 евро

Действующие в Беларуси беспошлинные лимиты на интернет-посылки из-за границы могут унифицировать с новыми нормами, которые приняты в Евразийском экономическом союзе. Проект решения о постепенном снижении к 2020 году порога до €200 при одновременном снижении ставки таможенной пошлины до 15% был подготовлен советом Евразийской экономической комиссии, передает ТАСС .

В настоящее время в Беларуси лимит беспошлинного ввоза международных почтовых отправлений составляет 22 евро за одно отправление. С 1 января вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, который предписывает странам-участникам установить максимальный порог по беспошлинному ввозу на отметке в €500 в 2018 году, и €200 в 2019 году.

Стоит отметить, что принятые нормы все еще оставляют право устанавливать минимальные беспошлинные лимиты на национальном уровне. Однако еще летом прошлого года заместитель председателя Государственного таможенного комитета РБ Сергей Полудень заявлял, что есть подписанные в рамках ЕАЭС документы, в соответствии с которыми унифицировать лимиты планируется поэтапно в течение трех лет.