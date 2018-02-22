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Google назвала лучшие смартфоны для бизнес-пользователей
22.02.2018 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google представила программу Android Enterprise Recommended, в которой рекомендует лучше Android-смартфоны для бизнес-пользователей. Об этом
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С момента анонса важных обновлений безопасности системы до их внедрения в смартфоны должно проходить не более 90 дней. Подобные апдейты производители обязуются устанавливать на протяжении трех лет.
В список соответствующих этим требованиям и рекомендуемых представителями Google смартфонов сейчас входит 21 девайс. Интересно, что в нем по какой-то причине нет ни одного аппарата от компании Samsung:
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В списке также несколько смартфонов от компании Huawei. Флагманский девайс —
Последний оснащается NPU-модулем с поддержкой системы искусственного интеллекта. С его помощью аппарат может в автоматическом режиме улучшать качество создаваемых фотографий.
Еще один гаджет в подборке —
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Компания Google представила программу Android Enterprise Recommended, в которой рекомендует лучше Android-смартфоны для бизнес-пользователей. Об этом сообщает ресурс 9to5google.com.
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