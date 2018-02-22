Google назвала лучшие смартфоны для бизнес-пользователей

Компания Google представила программу Android Enterprise Recommended, в которой рекомендует лучше Android-смартфоны для бизнес-пользователей. Об этом сообщает ресурс 9to5google.com.





Все смартфоны должны работать на операционной системе Android 7.0 или выше, оснащаться минимум 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, фронтальной камерой разрешением не ниже 2 Мп, основной — не ниже 10 Мп, а также 64-битным процессором с тактовой частотой не ниже 1,4 ГГц.

С момента анонса важных обновлений безопасности системы до их внедрения в смартфоны должно проходить не более 90 дней. Подобные апдейты производители обязуются устанавливать на протяжении трех лет.

В список соответствующих этим требованиям и рекомендуемых представителями Google смартфонов сейчас входит 21 девайс. Интересно, что в нем по какой-то причине нет ни одного аппарата от компании Samsung:

BlackBerry KEYone и Motion

Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, и Pixel 2 XL

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite, и P smart

LG V30 и G6

Motorola X4 и Z2

Nokia 8

Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XA2, и XA2 Ultra



Слева LG G6, справа Google Pixel. Фото: CNET

В Беларуси продается большинство из представленных выше гаджетов. Флагман Nokia 8 , например, оснащается 5,3-дюймовым дисплеем (2560 на 1440 пикселей), сдвоенной основной камерой на 13 Мп, а также мощным процессором Snapdragon 835 с 4 ГБ оперативной памяти.

В списке также несколько смартфонов от компании Huawei. Флагманский девайс — Mate 10 Pro — изготавливается из стекла, оснащается 6-дюймовым OLED-экраном разрешением в 2160 на 1080 пикселей, двойной основной камерой Leica на 12 и 20 Мп, а также процессором Kirin 970.

Последний оснащается NPU-модулем с поддержкой системы искусственного интеллекта. С его помощью аппарат может в автоматическом режиме улучшать качество создаваемых фотографий.

Еще один гаджет в подборке — LG G6 . У него 5,7-дюймовый дисплей разрешением в 2880 на 1440 пикселей, процессор Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти и сдвоенная камера на 13 Мп. С ее помощью можно делать кадры с увеличенным углом обзора.