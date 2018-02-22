Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9. На ее борту — спутники Microsat 2a и Microsat 2b. Они должны стать первыми в проекте «всемирного интернета» Starlink.



Фото: SpaceX / twitter.com

Этот запуск откладывали несколько раз из-за погодных условий и необходимости дополнительного тестирования механизмов.

В итоге 22 февраля ракета Falcon 9 успешно стартовала. На ее борту — испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения, а также спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые положат начало проекту Starlink.

В рамках проекта Starlink в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для создания масштабной сети спутникового интернета. Если испытания пройдут успешно, создание сети завершится к 2024 году.