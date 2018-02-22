|
SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи "всемирного интернета"
22.02.2018 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания SpaceX Илона Маска
Этот запуск откладывали несколько раз из-за погодных условий и необходимости дополнительного тестирования механизмов.
В итоге 22 февраля ракета Falcon 9 успешно стартовала. На ее борту — испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения, а также спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые положат начало проекту Starlink.
В рамках проекта Starlink в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для создания масштабной сети спутникового интернета. Если испытания пройдут успешно, создание сети завершится к 2024 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9. На ее борту — спутники Microsat 2a и Microsat 2b. Они должны стать первыми в проекте «всемирного интернета» Starlink.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии