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SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи "всемирного интернета"

22.02.2018 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9. На ее борту — спутники Microsat 2a и Microsat 2b. Они должны стать первыми в проекте «всемирного интернета» Starlink.

SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи "всемирного интернета"
Фото: SpaceX / twitter.com

Этот запуск откладывали несколько раз из-за погодных условий и необходимости дополнительного тестирования механизмов.

В итоге 22 февраля ракета Falcon 9 успешно стартовала. На ее борту — испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения, а также спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые положат начало проекту Starlink.

В рамках проекта Starlink в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для создания масштабной сети спутникового интернета. Если испытания пройдут успешно, создание сети завершится к 2024 году.

 
 
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Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9. На ее борту — спутники Microsat 2a и Microsat 2b. Они должны стать первыми в проекте «всемирного интернета» Starlink.

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