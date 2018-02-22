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Президент назвал оружие, которым белорусы могут гордиться
22.02.2018 20:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, президент Александр Лукашенко
"Полонез"
Белорусская РСЗО «Полонез» продолжает совершенствоваться, в этом году, обещают, пройдут ее испытания. Новый «Полонез-М», по словам его создателей, стал еще точнее и дальнобойнее. В прошлом году он подтвердил свою способность поражения целей на дистанции 299 км.
Напомним, что комплекс предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии. У «Полонеза» восемь квадратных контейнеров для ракет.
Много информации по этому комплексу все еще под грифом «секретно». Известно, что «Полонез» имеет 301-миллиметровые реактивные снаряды длиной 7,26 м с размахом стабилизаторов 0,62 м.
Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.
«Бук-МБ»
Белорусская армия нуждается в надежном комплексе ПВО средней дальности, способном максимально прикрыть колонну на марше. «Бук-МБ» способен взаимодействовать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС).
Благодаря работе в паре автономной трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой боевого режима «РЛС-50» «Бук-МБ» способен поражать воздушные цели, изготовленные с применением технологии «стелс».
Новые технические решения, используемые в ЗРК «Бук МБ», позволили увеличить на 30% дальность обнаружения целей радиолокатором СОУ, значительно улучшить характеристики систем подавления активных и пассивных помех.
В ближайшем будущем эти комплексы должны поступить на вооружение белорусской армии.
"Кайман"
Белорусский броневик получил противоминное частично V-образное днище и общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963. В лобовой проекции «Кайман» по защите превосходит БТР-80.
Бронемашина оснащена дизельным двигателем мощностью 170 л.с., выпускающимся на «Минском моторном заводе», который работает в сочетании с пятиступенчатой усиленной механической коробкой передач.
«Кайман» способен разогнаться по шоссе до 100 км/ч и пройти на одной заправке до 1000 км. Броневик умеет плавать и может комплектоваться различным дополнительным оборудованием и вооружением.
Бронеавтомобили МЗКТ 490 100 (V-1)
В Беларуси выпускается несколько моделей новейших бронеавтомобилей МЗКТ 490 100 (V-1) с разными вариантами оснащения. Например, разведывательный вариант комплектуется тактическим беспилотником «Беркут» и дистанционно управляемым огневым модулем «Адунок» с 12,7 мм пулеметом и автоматическим гранатометом АГС-17.
Новинка получила бронирование 4-го класса защиты, что позволяет использовать ее для перевозки личного состава и вооружения в условиях повышенной террористической опасности.
Беспилотники
Развитию беспилотной авиации в последнее время уделяется немалое внимание, как результат — создание тактических БПЛА «Беркут-1» и «Беркут-2» и «Гриф-100» которые приняты на вооружение белорусской армией.
«Беркут-1» весит всего 3,5 кг и может запускаться с руки военнослужащего. Аппарат может продержаться в воздухе 1,5 часа, максимальная высота полета — 1 км, дальность — 15 км. На аппарат могут быть установлены модули теле-, фото- или ИК-разведки. Предназначен «Беркут-1» для разведки и целеуказания в интересах мотострелковых частей.
«Беркут-2» выполняет те же функции, но для подразделений рангом повыше — артиллерии и ракетных войск. Он весит 10 кг и способен совершать полеты на расстояние до 35 км, потолок БПЛА — 3000 м.
Электронная начинка беспилотника, входящего в авиационный комплекс «Гриф-100», позволяет ему не только самостоятельно следить за действиями цели, но и оценивать их.
Весит аппарат 165 кг, максимальная скорость — 140 км/ч, высота — 3000 м. Беспилотник способен нести порядка 20 кг полезной нагрузки, время полета составляет пять часов. Аппарат способен летать без системы спутниковой навигации благодаря оборудованию, разработанному компанией КВАНД ИС.
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На торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, президент Александр Лукашенко назвал созданное отечественным ВПК оружие, которым можно...
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