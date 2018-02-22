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Kingdom Come: Deliverance стала платиновой

22.02.2018 20:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance достигли отметки в 1 миллион копий спустя две недели после релиза. Об этом сообщил глава студии Warhorse Мартин Фривальдски.

При подсчете учитывались как розничные, так и цифровые продажи для всех платформ. Согласно SteamSpy, на PC-версию пришлось 470 тысяч копий.

Действие Kingdom Come: Deliverance разворачивается в средневековой Богемии на фоне гражданской войны и междоусобной борьбы за престол. По сюжету, сын кузнеца, семью которого убили захватчики, намерен отомстить за смерть своих родителей, прогнать захватчиков и восстановить законного правителя на престоле.

Kingdom Come: Deliverance стала платиновой

В Steam игра имеет 74% положительных отзывов. Основные претензии к Kingdom Come: Deliverance заключаются в огромном количестве багов, которые разработчики пообещали исправить.

 
 
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Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance достигли отметки в 1 миллион копий спустя две недели после релиза....

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