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Huawei P20 получил двойную камеру
22.02.2018 19:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Сети появились живые фотографии флагманского смартфона Huawei P20. Камеры с тремя объективами у него нет, данная инновация достанется только премиальному P20 Plus.
Оригинальный Huawei P20 имеет двойную камеру и порт USB Type-C. Также на фотографиях можно увидеть функцию Always On Display, которая позволяет проверить дату и время, просто посмотрев на смартфон. Из недостатков можно отметить отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Однако переходник наверняка будет идти в комплекте.
Еще гаджету приписывают безграничный экран с соотношением сторон 18:9, процессор Kirin 970 с нейронным модулем и аккумуляторную батарею емкостью 3320 мАч.
Официальный анонс смартфона состоится 25 марта в Париже.
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В Сети появились живые фотографии флагманского смартфона Huawei P20. Камеры с тремя объективами у него...
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