Huawei P20 получил двойную камеру

В Сети появились живые фотографии флагманского смартфона Huawei P20. Камеры с тремя объективами у него нет, данная инновация достанется только премиальному P20 Plus.

Оригинальный Huawei P20 имеет двойную камеру и порт USB Type-C. Также на фотографиях можно увидеть функцию Always On Display, которая позволяет проверить дату и время, просто посмотрев на смартфон. Из недостатков можно отметить отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Однако переходник наверняка будет идти в комплекте.









Еще гаджету приписывают безграничный экран с соотношением сторон 18:9, процессор Kirin 970 с нейронным модулем и аккумуляторную батарею емкостью 3320 мАч.





Официальный анонс смартфона состоится 25 марта в Париже.