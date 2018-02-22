Наш техногид: лучшие безрамочные смартфоны по доступной цене

Главный тренд дорогих флагманских смартфонов 2017 года — вытянутые дисплеи практически без боковых рамок. Сегодня на рынке есть аппараты, которые выполнены в похожем безрамочном дизайне и продаются по намного более низкой цене. Мы решили составить подборку из подобных устройств, которые прямо сейчас или совсем скоро можно будет приобрести в Беларуси.

LG Q6

Один из первых «середнячков» с вытянутым IPS-дисплеем на 5,5 дюйма и разрешением 2160 на 1080 пикселей (442 ppi), который начал продаваться еще в августе 2017 года.



Фото: AKKet

Корпус устройства выполнен из пластика, несущая рама — алюминиевая. Из минусов — отсутствие сканера отпечатков пальцев. Зато смартфон поддерживает карты памяти microSD и одновременную работу с двумя nanoSIM-картами.

Гаджет работает на процессоре Snapdragon 435 вместе с 3 ГБ оперативной памяти и видеочипом Adreno 505. В синтетическом тесте AnTuTu результат устройства составляет 45 000 баллов, чего с лихвой хватит для всех «бытовых» задач вроде серфинга в Сети, просмотра видео в YouTube или общения в мессенджерах.

Емкость аккумулятора — 3000 мАч. В комплексном тесте автономности ресурса GSMArena гаджет набрал 69 часов. Для сравнения: результат более нового Xiaomi Redmi 5 с батареей 3300 мАч — 83 часа.

Основная камера одинарная, на 13 Мп. Разрешение фронтального фотомодуля составляет 5 Мп.

Huawei P Smart

Еще один интересный «безрамочник», выполненный в металлическом корпусе. У него есть гибридный слот для карт памяти microSD и nanoSIM-карт, а также сканер отпечатков пальцев. Единственное замечание — маркий корпус, очистить который сложно даже мягкой тканью.





Диагональ экрана — 5,65 дюйма, разрешение — 2160 на 1080 пикселей (427 ppi), соотношение сторон — 18:9. Процессором выступает чип собственной разработки Huawei — Kirin 659. Он дополнятся 3 ГБ оперативной памяти и графикой Mali-T830 MP2.

В тесте AnTuTu гаджет набирает чуть больше 66 000 баллов (читайте наш обзор ). Этого хватает для комфортной игры в WOT Blitz (40−60 fps) на минимальных настройках графики. К плюсам устройства также отнесем установленную «из коробки» операционную систему Android 8 Oreo. От полного заряда аккумулятора на 3000 мАч гаджет работает около одного дня.

Основная камера сдвоенная, на 13 и 2 Мп. Дополнительный модуль нужен для создания фотографий с эффектом размытия заднего фона. Разрешение селфи-камеры — 8 Мп.

Samsung Galaxy A8 (2018)

В конце декабря прошлого года компания Samsung представила два «почти флагманских» смартфона — Galaxy A8 и Galaxy A8+ .





Увеличенная версия аппарата в белорусских интернет-магазинах продается по цене от 1100 рублей. На наш взгляд, более рациональным решением станет покупка флагмана Galaxy S8, который стоит ненамного дороже.

Galaxy A8 сегодня можно приобрести примерно за 930 рублей (в блоке с предложениями о покупке перейдите по ссылке «Все предложения на Купи.TUT.BY»). Отметим, что кроме диагонали дисплея и емкости аккумулятора, разницы в технических характеристиках в сравнении с Plus-версией у гаджета нет.

Galaxy A8 выполнен в корпусе из стекла и металла, оснащается сканером отпечатков пальцев под модулем основной камеры, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, смартфон поддерживает одновременную установку сразу двух nanoSIM-карт и карты памяти формата mciroSD.





Диагональ экрана — 5,6 дюйма, разрешение — 2220 на 1080 пикселей (441 ppi), соотношение сторон — 18,5:9. Процессор — Exynos 7885, оперативной памяти устанавливается 4 ГБ.

В AnTuTu устройство набирает около 84 000 баллов. Этого достаточно, чтобы играть в WOT Blitz на максимальных настройках графики при 30−60 кадрах в секунду. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Полного заряда устройству хватает примерно на полтора дня активного использования.

Основная камера в Galaxy A8 одинарная, разрешением в 16 Мп. Фронтальных селфи-модулей два, на 18 и 8 Мп. Вторая фронталка нужна для снимков с эффектом боке. Кроме того, с ее помощью можно делать снимки с увеличенным углом обзора.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Новые «народные бестселлеры» от популярной в Беларуси компании Xiaomi изготавливаются из металла, оснащаются быстрыми сканерами отпечатков пальцев и возможностью установки двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD.



Слева — Redmi 5 Plus, справа — Redmi 5

Диагональ экрана модели Redmi 5 составляет 5,7 дюйма (1440 на 720 пикселей), Redmi 5 Plus — 6 дюймов (2160 на 1080 пикселей). Несмотря на разницу в разрешениях, в обычной жизни отдельные пиксели незаметны ни на одном из девайсов.

Технические характеристики также немного различаются . Redmi 5 базируется на процессоре Snapdragon 450, Redmi 5 Plus — Snapdragon 625. Оперативной памяти в начальных версиях обоих аппаратов — 3 ГБ. В бенчмарке AnTuTu результаты гаджетов схожи — соответственно 56 и 60 тысяч баллов. Этого достаточно для всех повседневных задач.

Разницы в установленных модулях камер нет. Разрешение основного фотомодуля — 12 Мп, фронтального — 5 Мп.

Meizu M6s

Одна из самых новых моделей производителя, представленная в середине января. Корпус устройства выполнен из металла. Сканер отпечатков пальцев располагается в клавише питания на правой грани смартфона. Слот для карт памяти microSD и nanoSIM-карт гибридный.



Фото: Andro-news.com

Гаджет работает на процессоре Exynos 7872, оснащается 5,7-дюймовый дисплеем с разрешением в 1440 на 720 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч. Результат смартфона в популярном синтетическом тесте AnTuTu составляет около 90 000 баллов.

Основная камера одинарная, на 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры меньше и составляет 8 Мп.

В каталоге KUPI.TUT.BY смартфона пока нет. В Китае версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти продают за 155 долларов.