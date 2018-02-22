Модель одним твитом обрушила капитализацию соцсети на 1,5 миллиарда долларов

Американская модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер 22 февраля написала в Twitter, что перестала пользоваться социальной сетью Snapchat, передает vc.ru .



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«Итааак, кто-нибудь еще перестал открывать Snapchat? Или только я. Это так грустно»

После этого цена на акции материнской компании сервиса Snap упала более чем на 7%, она потеряла 1,5 миллиарда долларов своей рыночной стоимости.





Кайли Дженнер — одна из самых популярных и влиятельных пользователей Snapchat и других соцсетей. Журнал Life & Style в сентябре 2017 года писал , что профиль Дженнер в Snapchat — № 1 по просмотрам. В Twitter на модель подписаны 24,5 млн пользователей, в Instagram — 104 млн.

Дженнер высказала своё мнение на фоне растущего недовольства редизайном Snapchat со стороны остальных пользователей сервиса. Петицию с требованием вернуть прежнюю версию приложения на Change.org подписали 1,2 млн человек. Bloomberg отмечает , что Дженнер не уточнила, с чем связано её решение: с редизайном приложения или бременем материнства.

Аналитики с Уолл-стрит также обратили внимание на недовольство пользователей редизайном приложения. 20 февраля Citigroup предупредила своих клиентов о снижении целевой стоимости акций Snap до уровня цены на IPO — $ 14 за акцию. Такое решение в финансовой организации объяснили резко увеличившимся потоком негативных отзывов на обновление приложения.