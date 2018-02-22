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Модель одним твитом обрушила капитализацию соцсети на 1,5 миллиарда долларов
23.02.2018 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американская модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер 22 февраля написала в Twitter, что перестала пользоваться социальной сетью Snapchat, передает
«Итааак, кто-нибудь еще перестал открывать Snapchat? Или только я. Это так грустно»
После этого цена на акции материнской компании сервиса Snap упала более чем на 7%, она
Кайли Дженнер — одна из самых популярных и влиятельных пользователей Snapchat и других соцсетей. Журнал Life & Style в сентябре 2017 года
Дженнер высказала своё мнение на фоне растущего недовольства
Аналитики с Уолл-стрит также обратили внимание на недовольство пользователей редизайном приложения. 20 февраля Citigroup предупредила своих клиентов о снижении целевой стоимости акций Snap до уровня цены на IPO — $ 14 за акцию. Такое решение в финансовой организации объяснили резко увеличившимся потоком негативных отзывов на обновление приложения.
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Американская модель и участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер 22 февраля написала в Twitter, что перестала пользоваться социальной сетью Snapchat,...
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