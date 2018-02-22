Обнаружен древнейший пещерный рисунок

Антропологам пришлось вновь пересмотреть свои взгляды на возможности Homo neanderthalensis. Ранее считалось, что искусство было недоступно неандертальцам в силу недостаточной развитости мозга, пишет chrdk.ru.

Группа европейских археологов провела уран-ториевый анализ изображений из ряда пещер каменного века и пришла к выводу, что они оставлены неандертальцами. Это радикально меняет представления об этих родственниках людей, некогда скрещивавшихся с современными европейцами и азиатами. До сих пор считалось, что они были неспособны создавать произведения изобразительного искусства.

Ученые предполагали, что для этого необходимо пространственное мышление, плохо развитое у Homo neanderthalensis, но хорошо — у Homo sapiens. Оно требуется не только в рисовании, но и на войне и охоте. Поэтому его отсутствие считалось одной из ключевых причин вытеснения неандертальцев людьми современного типа.

Новые данные полностью опровергают эту точку зрения и заставляют вновь поднять вопрос о том, как наш вид взял верх над коренным населением Евразии.



Рисунки, сделанные неандертальцами. Фото: P. Saura

В отношении изученных изображений были получены датировки древностью до 66,7 тысячи лет. В этот момент на Иберийском полуострове Homo sapiens не было, как не было их и в Европе в целом. Зато там немало находок неандертальцев той поры. Это значит, что именно им и принадлежат эти изображения.

Авторы особо подчеркивают, что все рисунки сделаны красным пигментом и в глубине пещер, где никакого естественного освещения нет. То есть это результат заранее запланированного акта художественного творчества, для которого иберийские неандертальцы должны были заготовить факелы, краску, выделить время на рисование и так далее. Более того, они считают, что неандертальцы могли расписывать и свои тела — красная охра хорошо подходит для такого рода украшений, как известно из этнографических наблюдений.

В тех пещерах, что были заселены долговременно, как Ардалес, где следы неандертальцев встречаются с 65 до примерно 40 тысяч лет назад, символы и рисунки в сходной манере появляются практически все эти 25 тысяч лет. То есть занятие живописью не было для этого вида каким-то единичным актом. Они практиковали его систематически на протяжении очень длительного времени.

Следует отметить, что среди проанализированных изображений есть не только геометрические фигуры, но и упрощенные изображения животных. Это указывает на довольно высокий уровень абстрактного мышления.

Ранее ряд исследователей выдвигал предположения, что неандертальцы не могли рисовать по причине недостаточного развития тех долей мозга, которые ученые, несколько упрощая, связывали с пространственным мышлением. Пространственное мышление необходимо не только для рисования, но и для успешного использования метательного оружия. К примеру, шимпанзе умеют метать камни, но процент попаданий у них близок к тому, что есть у маленьких детей современных людей, — как считается, именно из-за проблем с пространственным мышлением.

Авторы этой гипотезы настаивали на том, что изобразительное искусство, как и эффективное использование метательного оружия, было недоступно неандертальцам. По их мысли, Homo sapiens, вторгнувшись в Европу около 40 тысяч лет назад, вытеснили неандертальцев именно потому, что лучше охотились (метательное оружие поднимает эффективность охоты) и лучше воевали (считается, что между двумя видами могли быть прямые боевые столкновения).