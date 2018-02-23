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Су-57 против F-35 и F-22. Зачем российский стел прилетел в Сирию?
23.02.2018 13:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В сирийском небе теперь уже, можно сказать, тесно от истребителей пятого поколения — к американским F-35 и F-22 добавился российский Су-57. Как
Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Су-57 и выполнивший на этой машине основной объем испытаний, отмечает, что пилотировать новинку по сравнению с самолетами 4-го поколения, такими, как Су-27 или МиГ-29, легче.
«Номенклатура вооружения самолета 4-го поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Су-57 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения», — пояснил Сергей Богдан.
Если говорить о характеристиках самолета, то они следующие — длина Су-57 составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Вес самолета — 18,5 т. Экипаж — один человек. Максимальная скорость — 2600 км/ч. Истребитель сможет находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Су-57 способен нести вооружения класса «воздух — воздух» и класса «воздух — земля». Стоимость программы разработки — 60 млрд российских рублей (или 2,8 млрд долларов).
В свою очередь F-22 Raptor — это первый в мире истребитель пятого поколения, который был принят на вооружение. Его задачи — борьба с авиацией противника, прикрытие войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 эксплуатируется с 15 декабря 2005 года. Стоимость программы разработки — 66,7 млрд долларов (вместе со стоимостью серийного производства 74 млрд долларов).
Длина самолета почти 19 м, размах крыла — 13,5 м, максимальная скорость — 2410 км/ч, экипаж один человек. Максимальная масса 38 000 кг, максимальная нагрузка — 10 370 кг. Перегоночная дальность — 3220 км, а боевой радиус — 760 км. F-22 вооружен 20-миллиметровой пушкой, ракетами класса «воздух-воздух», а также корректируемыми бомбами.
Еще один представитель пятого поколения многофункциональный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II, который существует в нескольких вариантах: наземный для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.
Стоимость разработки — более 55 млрд долларов. Американская «Молния» вооружена 25-мм авиационной пушкой и ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Максимальная бесфорсажная скорость — 1930 км/ч.
Американский военный эксперт, аналитик Центра военно-морской аналитики (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендетт считает, что в действительности эти самолеты находятся в одном и том же «весовом классе» — они обладают аналогичными характеристиками при проектировании и требованиях к полетам.
«Пока рано говорить, что какой-то из этих истребителей „лучше“. Это станет понятно после того, как российский самолет начнет летать по различным миссиям в поддержку российских вооруженных сил — как это делают F-22 и F-35. Какой из истребителей эффективнее, докажут только реальные военные миссии», — подчеркнул эксперт.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил, что появление Су-57 — это, прежде всего, хорошая реклама, и данный ход рассчитан, в первую очередь, на Индию.
«На индийском рынке активничает Lockheed Martin. Кроме того, с Индией есть сложности по проекту FGFA. Публичный запуск в прошлом году Cу-57 и его отправка в Сирию — это шаг, направленный на то, чтобы убедить индийцев, что FGFA — это проект реальный, и прототип его активно летает и даже работает в зоне боевых действий».
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В сирийском небе теперь уже, можно сказать, тесно от истребителей пятого поколения — к американским F-35 и F-22 добавился российский Су-57. Как пояснили РБК...
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