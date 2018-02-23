Су-57 против F-35 и F-22. Зачем российский стел прилетел в Сирию?

В сирийском небе теперь уже, можно сказать, тесно от истребителей пятого поколения — к американским F-35 и F-22 добавился российский Су-57. Как пояснили РБК в Минобороны России, перед военными поставлена задача испытать новинку в боевых условиях.



Су-57. Изображение: youtube.com

Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Су-57 и выполнивший на этой машине основной объем испытаний, отмечает, что пилотировать новинку по сравнению с самолетами 4-го поколения, такими, как Су-27 или МиГ-29, легче.

С другой стороны, машина очень требовательна для физической формы летчиков: особенно когда пилот выступает в качестве оператора вооружения.

«Номенклатура вооружения самолета 4-го поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Су-57 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения», — пояснил Сергей Богдан.

Если говорить о характеристиках самолета, то они следующие — длина Су-57 составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Вес самолета — 18,5 т. Экипаж — один человек. Максимальная скорость — 2600 км/ч. Истребитель сможет находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Су-57 способен нести вооружения класса «воздух — воздух» и класса «воздух — земля». Стоимость программы разработки — 60 млрд российских рублей (или 2,8 млрд долларов).



F-22 Raptor. Фото: rufabula.com

В свою очередь F-22 Raptor — это первый в мире истребитель пятого поколения, который был принят на вооружение. Его задачи — борьба с авиацией противника, прикрытие войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 эксплуатируется с 15 декабря 2005 года. Стоимость программы разработки — 66,7 млрд долларов (вместе со стоимостью серийного производства 74 млрд долларов).

Длина самолета почти 19 м, размах крыла — 13,5 м, максимальная скорость — 2410 км/ч, экипаж один человек. Максимальная масса 38 000 кг, максимальная нагрузка — 10 370 кг. Перегоночная дальность — 3220 км, а боевой радиус — 760 км. F-22 вооружен 20-миллиметровой пушкой, ракетами класса «воздух-воздух», а также корректируемыми бомбами.

Еще один представитель пятого поколения многофункциональный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II, который существует в нескольких вариантах: наземный для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.

Стоимость разработки — более 55 млрд долларов. Американская «Молния» вооружена 25-мм авиационной пушкой и ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Максимальная бесфорсажная скорость — 1930 км/ч.

Американский военный эксперт, аналитик Центра военно-морской аналитики (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендетт считает, что в действительности эти самолеты находятся в одном и том же «весовом классе» — они обладают аналогичными характеристиками при проектировании и требованиях к полетам.



F-35. Фото: topwar

«Пока рано говорить, что какой-то из этих истребителей „лучше“. Это станет понятно после того, как российский самолет начнет летать по различным миссиям в поддержку российских вооруженных сил — как это делают F-22 и F-35. Какой из истребителей эффективнее, докажут только реальные военные миссии», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь летчик-испытатель ОКБ имени П. О. Сухого Игорь Вотинцев считает, что детально сравнить эти истребители вряд ли возможно, так как их характеристики тщательно скрываются.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил, что появление Су-57 — это, прежде всего, хорошая реклама, и данный ход рассчитан, в первую очередь, на Индию.

«На индийском рынке активничает Lockheed Martin. Кроме того, с Индией есть сложности по проекту FGFA. Публичный запуск в прошлом году Cу-57 и его отправка в Сирию — это шаг, направленный на то, чтобы убедить индийцев, что FGFA — это проект реальный, и прототип его активно летает и даже работает в зоне боевых действий».