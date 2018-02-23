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Так будет выглядеть безрамочный флагман Sony Xperia XZ2

23.02.2018 17:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный «поставщик» утечек Эван Бласс опубликовал изображение с финальным дизайном флагманского смартфона компании Sony — Xperia XZ2.

Напомним: на выставке MWC 2018 в Барселоне производитель анонсирует два смартфона — Xperia XZ2 и XZ2 Compact. С технической точки зрения аппараты будут мало чем отличаться друг от друга и получат дисплеи с соотношением сторон 18:9 диагональю в 5,7 и 5 дюймов. Панели будут прикрыты защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Так будет выглядеть безрамочный флагман Sony Xperia XZ2

Устройства оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845 и операционной системой Android 8.0.0 Oreo. На задней стороне Xperia XZ2 расположится сканер отпечатков пальцев, над ним — модуль основной камеры на 19 Мп (f/1.8), которая может записывать 4K HDR-видео. Кроме того, аппарат научится вести запись super slow-mo видео в разрешении Full HD.

Аппараты получат стереодинамики. Инсайдер также сообщает о «системе тактильной связи» в модели Xperia XZ2, которая синхронизирует вибрации со звуковым сопровождением.

Емкость аккумулятора Xperia XZ2 с поддержкой беспроводной зарядки — 3180 мАч, Xperia XZ2 Compact — 2870 мАч. Последний технологией беспроводной зарядки оснащаться не будет. Кроме того, задняя панель модели Xperia XZ2 будет выполнена из стекла, XZ2 Compact — из поликарбоната.

Sony Xperia XZ2 можно будет приобрести в корпусе черного, серебристого, зеленого и розового цветов. Продажи стартуют в марте.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Sony:

 
 
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Известный «поставщик» утечек Эван Бласс опубликовал изображение с финальным дизайном флагманского смартфона компании Sony — Xperia XZ2.

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