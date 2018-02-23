Объявлена стоимость смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+

Стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ составит 850 и 1000 евро соответственно. Об этом сообщил известный блогер Эван Бласс, который является одним из самых надежных поставщиков утечек.

Для сравнения, прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+ стоили на старте 800 и 900 евро соответственно. Чем обусловлено повышение цен на модели нового поколения, пока неизвестно.

Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, как это реализовано в аппаратах других производителей, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза.





Galaxy S9 достанется 4 ГБ оперативной памяти, тогда как Galaxy S9+ порадует 6 ГБ ОЗУ. При этом обе модели будут располагать 64 ГБ флэш-памяти с поддержкой карточек формата microSD.

Младшая модель порадует 12-мегапиксельной камерой с возможностью переключаться между апертурами f/2.4 и f/1.5, а старшая модель получит два 12-мегапиксельных объектива с апертурой f/2.4.

Автономную работу обеспечат аккумуляторные батареи емкостью 3000 и 3500 мАч соответственно, а в качестве операционной системы выступит Android 8.0 Oreo.