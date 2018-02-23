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Huawei выпустит недорогой смартфон с безграничным дизайном и двойной камерой

23.02.2018 17:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei выпустит недорогой смартфон с безграничным дизайном и двойной камерой. Новинка получила каталожный индекс LDN-TL10, за которым может скрываться модель Enjoy 8.

Гаджет располагает 5,99-дюймовым экраном с разрешением 1440 x 720 пикселей и восьмиядерным процессором с частотой 1,4 ГГц. Базовая версия получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, старшая – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена 20- и 13-мегапиксельными датчиками изображения. Также имеется сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и слот для карточек microSD. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2900 мАч, а в качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo.

Huawei выпустит недорогой смартфон с безграничным дизайном и двойной камерой

Официальный анонс смартфона Huawei Enjoy 8 ожидается во втором квартале 2018 года.

 
 
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Компания Huawei выпустит недорогой смартфон с безграничным дизайном и двойной камерой. Новинка...

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