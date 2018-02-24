За два дня до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания TCL, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Alcatel, представила несколько недорогих устройств с вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.

Alcatel 5

Гаджет оснащается 5,7-дюймовым экраном разрешением HD+ (1440 на 720 пикселей), 8-ядерным процессором MediaTek MT6750, а также 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти. Последняя расширяется картами microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.





К «фишкам» устройства относится сдвоенная фронтальная камера на 13 и 5 Мп, которая позволяет делать широкоугольные фотографии. Разблокировать смартфон можно как сканером отпечатков пальцев, так и сканированием лица пользователя. Разрешение одинарной основной камеры составляет 12 Мп.

Цена смартфона в Европе — 230 евро.





Alcatel 3

Компания представила сразу несколько аппаратов «третей» серии, которые оснащаются функцией разблокировки по лицу пользователя.



Alcatel 3V

Первой новинкой стал аппарат под названием Alcatel 3V, который оснащается 6-дюймовым экраном (2160 на 1080 пикселей), 4-ядерным процессором MediaTek 8735A, 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ основной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч.

Основная камера двойная, на 12 и 2 Мп. Дополнительный модуль используется для создания фото с эффектом размытия заднего фона (боке). Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.

Официальная цена гаджета — 190 евро.



Alcatel 3X

Alcatel 3X отличается дисплеем диагональю в 5,7 дюймов с разрешением в 1440 на 720 точек, процессором MT6739 и 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ собственной памяти. Основная камера — двойная, на 13 и 5 Мп. Фронтальный сенсор — 5-мегапиксельный.

Цена — 180 евро.



Alcatel 3

Базовая версия Alcatel 3 располагает 5,5-дйюмовым дисплеем (1440 на 720 пикселей), одинарной основной камерой на 12 Мп, а также 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Цена — 150 евро.

Alcatel 1X

«Младший» смартфон компании, который оборудуется дисплеем на 5,3 дюйма (480 на 960 пикселей), процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также батареей на 2460 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп.



Источник: The Verge

Главная отличительная особенность устройства — принадлежность к программе Android Go от Google. «Из коробки» смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo. Кроме того, устройство поддерживает технологию разблокировки аппарата сканированием лица пользователя.

Версия с поддержкой одной SIM-карты будет продаваться за 100 евро, модификация Dual-Sim — за 110 евро. Продажи стартуют в апреле.

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