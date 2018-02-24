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Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро

24.02.2018 20:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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За два дня до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания TCL, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Alcatel, представила несколько недорогих устройств с вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.

Alcatel 5

Гаджет оснащается 5,7-дюймовым экраном разрешением HD+ (1440 на 720 пикселей), 8-ядерным процессором MediaTek MT6750, а также 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти. Последняя расширяется картами microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро

К «фишкам» устройства относится сдвоенная фронтальная камера на 13 и 5 Мп, которая позволяет делать широкоугольные фотографии. Разблокировать смартфон можно как сканером отпечатков пальцев, так и сканированием лица пользователя. Разрешение одинарной основной камеры составляет 12 Мп.

Цена смартфона в Европе — 230 евро.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро

Alcatel 3

Компания представила сразу несколько аппаратов «третей» серии, которые оснащаются функцией разблокировки по лицу пользователя.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро
Alcatel 3V

Первой новинкой стал аппарат под названием Alcatel 3V, который оснащается 6-дюймовым экраном (2160 на 1080 пикселей), 4-ядерным процессором MediaTek 8735A, 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ основной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч.

Основная камера двойная, на 12 и 2 Мп. Дополнительный модуль используется для создания фото с эффектом размытия заднего фона (боке). Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.

Официальная цена гаджета — 190 евро.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро
Alcatel 3X

Alcatel 3X отличается дисплеем диагональю в 5,7 дюймов с разрешением в 1440 на 720 точек, процессором MT6739 и 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ собственной памяти. Основная камера — двойная, на 13 и 5 Мп. Фронтальный сенсор — 5-мегапиксельный.

Цена — 180 евро.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро
Alcatel 3

Базовая версия Alcatel 3 располагает 5,5-дйюмовым дисплеем (1440 на 720 пикселей), одинарной основной камерой на 12 Мп, а также 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Цена — 150 евро.

Alcatel 1X

«Младший» смартфон компании, который оборудуется дисплеем на 5,3 дюйма (480 на 960 пикселей), процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также батареей на 2460 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро
Источник: The Verge

Главная отличительная особенность устройства — принадлежность к программе Android Go от Google. «Из коробки» смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo. Кроме того, устройство поддерживает технологию разблокировки аппарата сканированием лица пользователя.

Версия с поддержкой одной SIM-карты будет продаваться за 100 евро, модификация Dual-Sim — за 110 евро. Продажи стартуют в апреле.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Alcatel:

 
 
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За два дня до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания TCL, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Alcatel, представила несколько недорогих...

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  • Alcatel представила полноэкранный смартфон на "чистом" Android за 100 евро 20:43, IT.Tut.by
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