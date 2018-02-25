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Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
25.02.2018 18:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 1997 году на рынок вышел кнопочный мобильный телефон Nokia 8110. За день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global
Оригинальная модель на старте продаж стоила более 1000 долларов и за счет формы корпуса среди русскоязычных пользователей получила название «банан». Кроме того, аппарат использовался героями фильма «Матрица».
Обновленный Nokia 8110 выполнен в форме слайдера и может похвастаться аккумулятором емкостью в 1500 мАч. Кроме того, устройство поддерживает 4G-соединение и может выступать в качестве переносной точки доступа. Есть и встроенный Wi-Fi-модуль.
Операционная система — Smart Feature OS. В телефоне есть приложения Facebook, Twitter, Google Maps и некоторые другие. Кроме того, на задней стороне аппарата располагается модуль одинарной 2-мегапиксельной основной камеры.
Диагональ экрана — 2,4 дюйма, собственной памяти — 4 ГБ, оперативной — 512 МБ. Процессор — Qualcomm 205 MSM8905 (1,1 ГГц). В продажу новинка выйдет в мае по цене в 79 евро.
Напомним: в прошлом году на выставке MWC 2017 производитель также анонсировал «возрожденную» модель
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В 1997 году на рынок вышел кнопочный мобильный телефон Nokia 8110. За день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global представила обновленную версию...
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