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Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"

25.02.2018 18:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 1997 году на рынок вышел кнопочный мобильный телефон Nokia 8110. За день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global представила обновленную версию устройства.

Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"

Оригинальная модель на старте продаж стоила более 1000 долларов и за счет формы корпуса среди русскоязычных пользователей получила название «банан». Кроме того, аппарат использовался героями фильма «Матрица».

Обновленный Nokia 8110 выполнен в форме слайдера и может похвастаться аккумулятором емкостью в 1500 мАч. Кроме того, устройство поддерживает 4G-соединение и может выступать в качестве переносной точки доступа. Есть и встроенный Wi-Fi-модуль.

Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"

Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge
Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge
Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge
Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge
Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge
Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы"
Фото: Tom Warren / The Verge

Операционная система — Smart Feature OS. В телефоне есть приложения Facebook, Twitter, Google Maps и некоторые другие. Кроме того, на задней стороне аппарата располагается модуль одинарной 2-мегапиксельной основной камеры.

Диагональ экрана — 2,4 дюйма, собственной памяти — 4 ГБ, оперативной — 512 МБ. Процессор — Qualcomm 205 MSM8905 (1,1 ГГц). В продажу новинка выйдет в мае по цене в 79 евро.

Напомним: в прошлом году на выставке MWC 2017 производитель также анонсировал «возрожденную» модель Nokia 3310, которую сегодня можно приобрести в Беларуси за 115−129 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные кнопочные телефоны:

 
 
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В 1997 году на рынок вышел кнопочный мобильный телефон Nokia 8110. За день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global представила обновленную версию...

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  • Nokia 8110 вернулась: представлена новая версия известного телефона из "Матрицы" 18:20, IT.Tut.by
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