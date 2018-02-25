В 1997 году на рынок вышел кнопочный мобильный телефон Nokia 8110. За день до начала выставки MWC 2018 в Барселоне компания HMD Global представила обновленную версию устройства.





Оригинальная модель на старте продаж стоила более 1000 долларов и за счет формы корпуса среди русскоязычных пользователей получила название «банан». Кроме того, аппарат использовался героями фильма «Матрица».

Обновленный Nokia 8110 выполнен в форме слайдера и может похвастаться аккумулятором емкостью в 1500 мАч. Кроме того, устройство поддерживает 4G-соединение и может выступать в качестве переносной точки доступа. Есть и встроенный Wi-Fi-модуль.







Фото: Tom Warren / The Verge



Фото: Tom Warren / The Verge



Фото: Tom Warren / The Verge



Фото: Tom Warren / The Verge



Фото: Tom Warren / The Verge



Фото: Tom Warren / The Verge

Операционная система — Smart Feature OS. В телефоне есть приложения Facebook, Twitter, Google Maps и некоторые другие. Кроме того, на задней стороне аппарата располагается модуль одинарной 2-мегапиксельной основной камеры.

Диагональ экрана — 2,4 дюйма, собственной памяти — 4 ГБ, оперативной — 512 МБ. Процессор — Qualcomm 205 MSM8905 (1,1 ГГц). В продажу новинка выйдет в мае по цене в 79 евро.

Напомним: в прошлом году на выставке MWC 2017 производитель также анонсировал «возрожденную» модель Nokia 3310 , которую сегодня можно приобрести в Беларуси за 115−129 рублей.

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