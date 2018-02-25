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первые впечатления от Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

26.02.2018 08:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вчера компания Samsung официально представила свои главные смартфоны 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте наши первые впечатления о них). В отдельном материале мы решили показать на видео, как проходила презентация новинок в Барселоне, а также главные особенности новых смартфонов — их дизайн, изменяемую диафрагму камеры и возможность создания собственного эмодзи.

Напомним, полностью о новинках Samsung можно прочитать тут, в «горячий» обзор Galaxy S9 и Galaxy S9+ - тут.

Ниже — актуальные цены на прошлогодние флагманы Samsung в Беларуси:

 
 
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Вчера компания Samsung официально представила свои главные смартфоны 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте наши первые впечатления о них). В отдельном материале мы решили...

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