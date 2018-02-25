|
первые впечатления от Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+
26.02.2018 08:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера компания Samsung
Ниже — актуальные цены на прошлогодние флагманы Samsung в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера компания Samsung официально представила свои главные смартфоны 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте наши первые впечатления о них). В отдельном материале мы решили...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии