первые впечатления от Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Вчера компания Samsung официально представила свои главные смартфоны 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте наши первые впечатления о них ). В отдельном материале мы решили показать на видео, как проходила презентация новинок в Барселоне, а также главные особенности новых смартфонов — их дизайн, изменяемую диафрагму камеры и возможность создания собственного эмодзи.

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Ниже — актуальные цены на прошлогодние флагманы Samsung в Беларуси: