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В Беларуси создадут роту информационной безопасности
26.02.2018 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Специализированную роту по информационной безопасности создадут в Беларуси, рассказал министр обороны Андрей Равков в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает
Отвечая на вопрос, планируется ли в Беларуси создавать войска информационных операций, как это сделано в России, Андрей Равков сказал, что белорусское военное ведомство плотно занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью, у нас есть соответствующие структуры.
«Плюс мы в нынешнем году формируем специализированную роту, которая будет заниматься этим вопросом, — добавил Андрей Равков. — Они (подразделения для обеспечения информационной безопасности. — Прим. БЕЛТА) у нас уже есть, но мы это дело развиваем».
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Специализированную роту по информационной безопасности создадут в Беларуси, рассказал министр обороны Андрей Равков в интервью программе «Контуры»...
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