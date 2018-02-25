В Беларуси создадут роту информационной безопасности

Специализированную роту по информационной безопасности создадут в Беларуси, рассказал министр обороны Андрей Равков в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА .



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Отвечая на вопрос, планируется ли в Беларуси создавать войска информационных операций, как это сделано в России, Андрей Равков сказал, что белорусское военное ведомство плотно занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью, у нас есть соответствующие структуры.

«Плюс мы в нынешнем году формируем специализированную роту, которая будет заниматься этим вопросом, — добавил Андрей Равков. — Они (подразделения для обеспечения информационной безопасности. — Прим. БЕЛТА) у нас уже есть, но мы это дело развиваем».