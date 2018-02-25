Покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году была первым документированным обменом криптовалюты на реальный товар. Вчера Ласло Ханьеч повторил свой «подвиг», совершив покупку пицц в сети Lightning, пишет Dev.by со ссылкой на CoinTelegraph .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Криптоэнтузиасту пришлось перепоручить покупку своему другу в Лондоне из-за того, что ПО для прямой передачи криптовалюты продавцам товаров пока не готово. Событие произошло 25 января, и на этот раз две пиццы обошлись Ласло в 0,00649 биткоина, или около 62 долларов по курсу на момент покупки.

Однако это уже не первая операция в сети Lightning: знаменательное событие произошло 20 января, когда пользователь Reddit сообщил о покупке VPN-роутера через платежный канал, созданный TorGuard.

Оригинальная покупка пиццы состоялась 22 мая 2010 года и поклонники криптовалюты ежегодно отмечают Bitcoin Pizza Day. Специальный аккаунт в Twitter ежедневно показывает актуальную рыночную стоимость «тех самых» 10 тысяч биткоинов. Сегодня она составляет 98,3 миллиона долларов.

Сеть Lightning задумана как способ увеличить скорость и количество транзакций в блокчейн-сети биткоина. Авторы называют ее децентрализованной системой для мгновенных микроплатежей больших объемов, которая избавляет пользователей от риска передачи средств третьим лицам. Во время покупки средства помещают в «двойной» биткоин-адрес с несколькими подписями. В таблице блоко биткоина он становится «местом входа». Чтобы потратить средства с этого адреса, две стороны должны прийти к согласию по поводу нового баланса. Для этого обе стороны подписывают «место выхода» с новым балансом.