|
Человек, купивший пиццу за 10 тысяч биткоинов, снова "сделал это"
26.02.2018 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году была первым документированным обменом криптовалюты на реальный товар. Вчера Ласло Ханьеч повторил свой «подвиг», совершив покупку пицц в сети Lightning, пишет
Криптоэнтузиасту пришлось перепоручить покупку своему другу в Лондоне из-за того, что ПО для прямой передачи криптовалюты продавцам товаров пока не готово. Событие произошло 25 января, и на этот раз две пиццы обошлись Ласло в 0,00649 биткоина, или около 62 долларов по курсу на момент покупки.
Однако это уже не первая операция в сети Lightning: знаменательное событие произошло 20 января, когда пользователь Reddit сообщил о покупке VPN-роутера через платежный канал, созданный TorGuard.
Оригинальная покупка пиццы состоялась 22 мая 2010 года и поклонники криптовалюты ежегодно отмечают Bitcoin Pizza Day.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году была первым документированным обменом криптовалюты на реальный товар. Вчера Ласло Ханьеч повторил свой «подвиг»,...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии