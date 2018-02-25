ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человек, купивший пиццу за 10 тысяч биткоинов, снова "сделал это"

26.02.2018 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году была первым документированным обменом криптовалюты на реальный товар. Вчера Ласло Ханьеч повторил свой «подвиг», совершив покупку пицц в сети Lightning, пишет Dev.by со ссылкой на CoinTelegraph.

Человек, купивший пиццу за 10 тысяч биткоинов, снова "сделал это"
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Криптоэнтузиасту пришлось перепоручить покупку своему другу в Лондоне из-за того, что ПО для прямой передачи криптовалюты продавцам товаров пока не готово. Событие произошло 25 января, и на этот раз две пиццы обошлись Ласло в 0,00649 биткоина, или около 62 долларов по курсу на момент покупки.

Однако это уже не первая операция в сети Lightning: знаменательное событие произошло 20 января, когда пользователь Reddit сообщил о покупке VPN-роутера через платежный канал, созданный TorGuard.

Оригинальная покупка пиццы состоялась 22 мая 2010 года и поклонники криптовалюты ежегодно отмечают Bitcoin Pizza Day. Специальный аккаунт в Twitter ежедневно показывает актуальную рыночную стоимость «тех самых» 10 тысяч биткоинов. Сегодня она составляет 98,3 миллиона долларов.

Сеть Lightning задумана как способ увеличить скорость и количество транзакций в блокчейн-сети биткоина. Авторы называют ее децентрализованной системой для мгновенных микроплатежей больших объемов, которая избавляет пользователей от риска передачи средств третьим лицам. Во время покупки средства помещают в «двойной» биткоин-адрес с несколькими подписями. В таблице блоко биткоина он становится «местом входа». Чтобы потратить средства с этого адреса, две стороны должны прийти к согласию по поводу нового баланса. Для этого обе стороны подписывают «место выхода» с новым балансом.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 118
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году была первым документированным обменом криптовалюты на реальный товар. Вчера Ласло Ханьеч повторил свой «подвиг»,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Беларуси создадут роту информационной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика