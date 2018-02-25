В Швейцарии реставрируют самый тяжелый немецкий танк Второй мировой войны

Самый тяжелый серийный танк Второй мировой войны — «Королевский тигр», восстанавливают сотрудники швейцарского музея в Фулле. Видео с места работ опубликовал российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Всего было выпущено 489 таких машин. «Королевский тигр» или «Тигр II», весил 70 тонн и был вооружен длинноствольной 88-мм пушкой, способной поразить любые танки антигитлеровской коалиции на всех реальных дистанциях боя.





Мощная лобовая броня могла защитить от огня большинства танковых и противотанковых орудий того времени. Правда, в случае непробития танкисты могли получить ранения осколками брони — ее качество было очень низким.

Создатели «Королевского тигра» стремились максимально защитить танк хотя бы в лобовой проекции. Учитывая опыт советских танкостроителей, бронелисты были расположены под наклоном.

Этот «Тигр II» попал в швейцарский музей после войны как подарок от Франции. Всего в мире осталось девять таких боевых машин, а на ходу только одна, ее хранит «Танковый музей в Сомюре».