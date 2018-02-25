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В Швейцарии реставрируют самый тяжелый немецкий танк Второй мировой войны
26.02.2018 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Самый тяжелый серийный танк Второй мировой войны — «Королевский тигр», восстанавливают сотрудники швейцарского музея в Фулле. Видео с места работ
Всего было выпущено 489 таких машин. «Королевский тигр» или «Тигр II», весил 70 тонн и был вооружен длинноствольной 88-мм пушкой, способной поразить любые танки антигитлеровской коалиции на всех реальных дистанциях боя.
Мощная лобовая броня могла защитить от огня большинства танковых и противотанковых орудий того времени. Правда, в случае непробития танкисты могли получить ранения осколками брони — ее качество было очень низким.
Создатели «Королевского тигра» стремились максимально защитить танк хотя бы в лобовой проекции. Учитывая опыт советских танкостроителей, бронелисты были расположены под наклоном.
Этот «Тигр II» попал в швейцарский музей после войны как подарок от Франции. Всего в мире осталось девять таких боевых машин, а на ходу только одна, ее хранит «Танковый музей в Сомюре».
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Самый тяжелый серийный танк Второй мировой войны — «Королевский тигр», восстанавливают сотрудники швейцарского музея в Фулле. Видео с места работ опубликовал...
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