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Стали известны цены и дата начала продаж новых смартфонов Nokia в Беларуси

26.02.2018 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вчера компания HMD Global на выставке MWC 2018 в Барселоне представила линейку новых смартфонов под брендом Nokia. Сегодня стали известны ориентировочные цены и дата поступления аппаратов в продажу в Беларуси. Об этом 42.TUT.BY сообщила компания «АСБИС», официальный дистрибутор смартфонов Nokia в нашей стране.

Дата поступления смартфонов в официальную продажу в Беларуси — апрель. За флагманский Nokia 8 Sirocco попросят 1599 рублей, безрамочный Nokia 7 Plus оценили в 999 рублей. Обновленную версию смартфона Nokia 6 (2018) можно будет приобрести за 619 рублей.

Точной цены бюджетного Nokia 1 пока не уточняется. В Европе его можно будет купить за 79 евро (190 рублей).

Стали известны цены и дата начала продаж новых смартфонов Nokia в Беларуси
Nokia 8. Источник: engadget

Напомним: Nokia 8 Sirocco оснащается 5,5-дюймовым экраном (2560 на 1440 точек) с загнутыми краями и процессором Snapdragon 835. К его плюсам относится сдвоенная основная камера на 12 и 13 Мп, а также технология защиты от воды по стандарту IP67.

Nokia 7 Plus выполнен в полноэкранном дизайне, оборудуется экраном диагональю в 6 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2160 на 1080 пикселей, а также процессором Snapdragon 660. Основная камера идентична таковой в более дорогом Nokia 8 Sirocco — она состоит из двух модулей на 12 и 13 Мп.

Стали известны цены и дата начала продаж новых смартфонов Nokia в Беларуси
Nokia 7 Plus. Источник: The Verge

Обновленный Nokia 6 — более простая модель с экраном на 5,5 дюймов (1920 на 1080 точек), процессором Snapdragon 630, а также одинарной основной камерой разрешением в 16 Мп.

Отметим, что вся тройка вошла в программу Android One от Google. Это значит, что гаджеты работают на «чистом» Android без сторонних оболочек производителя и будут своевременно получать обновления прошивки.

Бюджетный Nokia 1 базируется на «облегченной» операционной системе Android Go, выполнен из пластика и оснащается всего 1 ГБ оперативной памяти.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Nokia:

 
 
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Вчера компания HMD Global на выставке MWC 2018 в Барселоне представила линейку новых смартфонов под брендом Nokia. Сегодня стали известны ориентировочные цены и дата...

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