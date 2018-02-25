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Samsung Galaxy S9 представлен официально

26.02.2018 08:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Дизайн новинок остался практически неизменным по сравнению с прошлогодними моделями. Однако сканер отпечатков пальцев переехал под камеру, что позволило решить проблему с загрязнением объектива.

Galaxy S9 имеет 5,8-дюймовый экран, Galaxy S9+ - 6,2-дюймовый. В обоих случаях используется AMOLED-матрица с разрешением 2960 x 1440 пикселей. Версия для североамериканского рынка получила процессор Qualcomm Snapdragon 845, а международной модели достался Exynos 9810.

Оригинальный Galaxy S9 располагает 4 ГБ оперативной памяти, тогда как Galaxy S9+ оснащен 6 ГБ ОЗУ. Под хранение пользовательских файлов выделено 64 ГБ флэш-памяти. Емкости аккумуляторных батарей равны 3000 и 3500 мАч соответственно.

Samsung Galaxy S9 представлен официально

Младшая модель имеет 12-мегапиксельный датчик изображения с изменяемой апертурой (можно переключаться между f/1.5 и f/2.4), а Galaxy S9+ может похвастаться камерой с двумя 12-мегапиксельными объективами с диафрагмой f/2,4 и оптическим двукратным зумом. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Стоимость Galaxy S9 для российского рынка составляет 59 990 рублей, Galaxy S9+ - 66 990 рублей.

 
 
Ссылка на источник 24
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Компания Samsung официально представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Дизайн новинок...

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