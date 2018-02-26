Флагманские смартфоны Samsung подешевели в Беларуси на 30%

Вчера вечером Samsung представила новые топовые смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. После их презентации мы решили проверить, на сколько подешевели предыдущие флагманские модели производителя.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

В апреле 2017 года цена на базовую модификацию Galaxy S8 с 64 ГБ встроенной памяти равнялась примерно 1850 рублям. Сегодня гаджет можно приобрести от 1265 рублей. Разница в цене составляет 32%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Разница в цене на увеличенную версию устройства — Galaxy S8+ с 64 ГБ собственной памяти — в сравнении со стоимостью гаджета в апреле также составляет порядка 33%. На старте продаж аппарат оценивался в сумму около 1990 рублей, сегодня его можно купить от 1350 рублей. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Samsung Galaxy Note 8 (64 ГБ) в сентябре прошлого года в большинстве интернет-магазинов оценивался в 2385 рублей. Сегодня смартфон можно приобрести от 1655 рублей. Разница в цене — 31%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Официальные цены описанных выше гаджетов с 64 ГБ встроенного хранилища соответственно составляют 1639, 1739 и 2399 рублей за модели Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8. На старте продаж официальная цена Galaxy S8 и Galaxy S8+ была немного выше — 1849 и 1999 рублей. Разница с сегодняшней стоимостью составляет около 12-14%. Цена на Galaxy Note 8 не изменилась.



Galaxy Note 8. Источник: engadget

Напомним: Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащаются корпусами из стекла и металла с закругленными экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюйма и 6,2 дюйма — занимают практически всю фронтальную панель смартфонов. Максимальное разрешение обоих экранов составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+).

Продающиеся в Беларуси Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащены энергоэффективными 10-нанометровыми процессорами Samsung Exynos 8895. У них 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также гибридный слот, который можно использовать под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ или вторую nano-SIM.

Samsung Galaxy Note 8 получил большой 6,3-дюймовый Super AMOLED-экран с немного скругленными краями, аналогичный Galaxy S8 процессор, 6 ГБ оперативной памяти и продвинутую основную камеру с двумя фотомодулями разрешением в 12 Мп. Кроме того, смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.