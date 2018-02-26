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Флагманские смартфоны Samsung подешевели в Беларуси на 30%
26.02.2018 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера вечером Samsung
В апреле 2017 года цена на базовую модификацию
Разница в цене на увеличенную версию устройства —
Официальные цены описанных выше гаджетов с 64 ГБ встроенного хранилища соответственно составляют 1639, 1739 и 2399 рублей за модели Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8. На старте продаж официальная цена Galaxy S8 и Galaxy S8+ была немного выше — 1849 и 1999 рублей. Разница с сегодняшней стоимостью составляет около 12-14%. Цена на Galaxy Note 8 не изменилась.
Напомним: Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащаются корпусами из стекла и металла с закругленными экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюйма и 6,2 дюйма — занимают практически всю фронтальную панель смартфонов. Максимальное разрешение обоих экранов составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+).
Продающиеся в Беларуси Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащены энергоэффективными 10-нанометровыми процессорами Samsung Exynos 8895. У них 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также гибридный слот, который можно использовать под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ или вторую nano-SIM.
Samsung Galaxy Note 8 получил большой 6,3-дюймовый Super AMOLED-экран с немного скругленными краями, аналогичный Galaxy S8 процессор, 6 ГБ оперативной памяти и продвинутую основную камеру с двумя фотомодулями разрешением в 12 Мп. Кроме того, смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.
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