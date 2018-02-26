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Смартфон Nokia 1 с Android 8.1 стоит $85

26.02.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская компания HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia 1. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition) и стоит всего $85.

Напомним, в состав Android Go входят оптимизированные для маломощных устройств приложения Google Play, Gmail, Maps, Chrome, Assistant и YouTube.

Nokia 1 обладает 4,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640 х 480 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной флэш-памяти, 5-мегапиксельной тыльной камерой и 2-мегапиксельной фронтальной. Также гаджет поддерживает карточки формата MicroSD и имеет слот для двух SIM-карт.

Смартфон Nokia 1 с Android 8.1 стоит

Корпус устройства выполнен из поликарбонатного пластика, который защищает начинку от брызг воды и пыли. Внутри него находится съемная аккумуляторная батарея емкостью 2150 мАч.

В продажу Nokia 1 поступит в апреле текущего года.

 
 
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Финская компания HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia 1. Гаджет работает под управлением...

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