Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco оснащен двойной камерой

Финская компания HMD Global анонсировал свой первый флагманский смартфон. Он получил название Nokia 8 Sirocco и стоит 749 евро.

Новинка располагает 5,5-дюймовой изогнутой OLED-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, защиту которой обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 835, в помощь которому установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера состоит из двух датчиков изображения: 12-мегапиксельного с диафрагмой f/1,75 и вспомогательного 13-мегапиксельного, который обеспечивает двукратный оптический зум. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная камера.





Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3260 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а в качестве операционной системы выступает стоковая Android 8.0 Oreo.

Старт продаж смартфона Nokia 8 Sirocco запланирован на апрель.