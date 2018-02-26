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Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco оснащен двойной камерой

26.02.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская компания HMD Global анонсировал свой первый флагманский смартфон. Он получил название Nokia 8 Sirocco и стоит 749 евро.

Новинка располагает 5,5-дюймовой изогнутой OLED-матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, защиту которой обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 835, в помощь которому установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера состоит из двух датчиков изображения: 12-мегапиксельного с диафрагмой f/1,75 и вспомогательного 13-мегапиксельного, который обеспечивает двукратный оптический зум. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная камера.

Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco оснащен двойной камерой

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3260 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а в качестве операционной системы выступает стоковая Android 8.0 Oreo.

Старт продаж смартфона Nokia 8 Sirocco запланирован на апрель.

 
 
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Финская компания HMD Global анонсировал свой первый флагманский смартфон. Он получил название Nokia 8 Sirocco и...

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