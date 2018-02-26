Ученые нашли существо, способное выжить на Европе

Бразильские ученые доказали, что бактериям вида Desulforudis audaxviator условия на ледяной Европе могли бы подойти. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко об исследовании сообщает агентство FAPESP .



Европа. Изображение: wikipedia.org

Европа — это спутник Юпитера и главная цель в поиске внеземной жизни в Солнечной системе. Предполагается, что ее покрывает ледяная кора толщиной около 10 километров. Под ней расположен океан теплой воды, глубина которого может превышать 100 километров. За счет гравитационного взаимодействия Европы и Юпитера океан не только не замерзает, но и остается теплым.

Ученые не исключают, что на Европе есть микробная жизнь. Чтобы понять, какие организмы могут там выжить, они изучают земные бактерии, которые обитают в крайне экстремальных условиях. Подходящий кандидат — бактерии вида Desulforudis audaxviator.



Изображение: NASA / wikipedia.org

Desulforudis audaxviator живут в золотой шахте Мпоненг в ЮАР. Всю жизнь они проводят в грунтовых водах на глубине около трех километров. Там нет солнечного света, кислорода или органических соединений, а температура может подниматься до 60 градусов Цельсия.

Эти организмы получают энергию от реакции с участием радиоактивного урана. Уран расщепляет воду на свободные радикалы, те «атакуют» окружающие породы пирита и производят сульфат, который бактерии используют для синтеза АТФ — источника энергии клеток. Бактерии полностью одиноки в своей экосистеме — они не взаимодействуют ни с какими другими видами.

По мнению исследователей, условия в шахте Мпоненг очень похожи на дно океана Европы. В обеих средах есть теплая жидкая вода и нет солнечного света. Еще одно важное условие — источник химического дисбаланса, который сможет генерировать энергию.

Наверняка неизвестно, есть ли на Европе радионуклиды. В своей новой работе бразильские ученые собрали данные о количестве радиоактивных веществ в других местах Солнечной системы — на Земле, на Марсе и на метеоритах, которые падают на Землю. На основании этого они сделали вывод, что и на спутнике Юпитера радиоактивные вещества есть — причем их достаточно, чтобы поддерживать жизнь бактерий Desulforudis audaxviator.

Проверить это предположение поможет миссия Europa Clipper, в ходе NASA отправит к Европе автоматическую межпланетную станцию. Старт миссии ожидается не позднее 2024 года (с прибытием в 2031 году).