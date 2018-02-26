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Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

26.02.2018 15:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На стенде Nokia на выставке MWC в Барселоне опять ажиотаж — помимо стандартных смартфонов финская компания HMD Global (владеет правами на бренд) представила реинкарнацию еще одного культового телефона из 90-х. Если в прошлом году это был Nokia 3310, то сейчас — «бананофон» Nokia 8110.

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Как и год назад перед нами гаджет для привлечения внимания. Согласитесь, что в 2018 году вы вряд ли будете покупать обычный телефон, пусть и с поддержкой 4G. Зато хайп точно обеспечен. Интересно, что компания принесла на свой стенд бананы — как напоминание о неофициальном названии устройства.

Кстати, гаджет будет продаваться в двух цветах — бананово-желтом и «стандартном» серо-черном.

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

А вот еще одна новинка финнов гораздо интереснее. Речь о супербюджетном Nokia 1. Устройство стоимостью 79 евро и смотрится отлично и начинку имеет подходящую для многих пользователей.

Крепко собранный смартфон очень напоминает популярный в свое время Nokia Lumia 520. А вот его характеристики: диагональ дисплея — 4,5 дюйма, разрешение — 854 на 480 пикселей, процессор — MT6737M, который дополняется 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 2150 мАч. Разрешение основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Еще две важных новинки на стенде Nokia — это Nokia 7 PLus и Nokia 8 Sirocco Edition. И если первый из них — это чисто утилитарная штука для любителей получить годные характеристики по небольшой цене (и в красивой оболочке), то второй — смартфон с претензией на премиальность.

Здесь и тонкий корпус из стекла и металла, и изогнутый дисплей почти без боковых рамок, и вполне топовая начинка.

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Напомним, Nokia 7 Plus оснащается 6-дюймовым экраном разрешением в 2160 на 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев располагается на задней стороне аппарата, там же находится сдвоенная основная камера ZEISS разрешением в 12 (f/1.75) и 13 Мп (f/2.6). Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп (f/2.0).

К другим техническим характеристикам относится процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти. Емкость аккумулятора — 3800 мАч.

Nokia 7 Plus поступит в продажу в апреле, ее ориентировочная розничная цена составит 999 рублей.

У Nokia 8800 Sirocco — 5,5-дюймовый экран с «обычным» соотношением сторон 16:9, QHD-разрешением (2560 на 1440 пикселей) и закругленным на манер Galaxy S7 Edge стеклом. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели смартфона под модулями сдвоенной основной камеры. Гаджет защищен от воды по стандарту IP67.

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

Камера у Nokia 8 Sirocco выполнена в сотрудничестве с ZEISS и оснащается сенсорами разрешением в 12 (f/1.75) и 13 Мп (f/2.6). Разрешение фронтального фотомодуля составляет 5 Мп (f/2.0). Гаджет можно разблокировать сканированием лица.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, дополняется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3260 мАч. Кроме того, гаджет поддерживает беспроводную зарядку.

Аппарат работает на операционной системе Android Oreo и также входит в программу Android One (работает на «чистом» Android). Официальная стоимость гаджета в Беларуси — 1599 рублей. Продажи начнутся в апреле.

Смотрите, сколько стоят у нас популярные смартфоны Nokia:

 
 
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На стенде Nokia на выставке MWC в Барселоне опять ажиотаж — помимо стандартных смартфонов финская компания HMD Global (владеет правами на бренд) представила...

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