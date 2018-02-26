Nokia наносит ответный удар: всё самое главное о новинках финнов с MWC 2018

На стенде Nokia на выставке MWC в Барселоне опять ажиотаж — помимо стандартных смартфонов финская компания HMD Global (владеет правами на бренд) представила реинкарнацию еще одного культового телефона из 90-х. Если в прошлом году это был Nokia 3310, то сейчас — «бананофон» Nokia 8110.





Как и год назад перед нами гаджет для привлечения внимания. Согласитесь, что в 2018 году вы вряд ли будете покупать обычный телефон, пусть и с поддержкой 4G. Зато хайп точно обеспечен. Интересно, что компания принесла на свой стенд бананы — как напоминание о неофициальном названии устройства.

Кстати, гаджет будет продаваться в двух цветах — бананово-желтом и «стандартном» серо-черном.

























А вот еще одна новинка финнов гораздо интереснее. Речь о супербюджетном Nokia 1. Устройство стоимостью 79 евро и смотрится отлично и начинку имеет подходящую для многих пользователей.

Крепко собранный смартфон очень напоминает популярный в свое время Nokia Lumia 520. А вот его характеристики: диагональ дисплея — 4,5 дюйма, разрешение — 854 на 480 пикселей, процессор — MT6737M, который дополняется 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 2150 мАч. Разрешение основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.





















Еще две важных новинки на стенде Nokia — это Nokia 7 PLus и Nokia 8 Sirocco Edition. И если первый из них — это чисто утилитарная штука для любителей получить годные характеристики по небольшой цене (и в красивой оболочке), то второй — смартфон с претензией на премиальность.

Здесь и тонкий корпус из стекла и металла, и изогнутый дисплей почти без боковых рамок, и вполне топовая начинка.





Напомним, Nokia 7 Plus оснащается 6-дюймовым экраном разрешением в 2160 на 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев располагается на задней стороне аппарата, там же находится сдвоенная основная камера ZEISS разрешением в 12 (f/1.75) и 13 Мп (f/2.6). Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп (f/2.0).

К другим техническим характеристикам относится процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти. Емкость аккумулятора — 3800 мАч.

Nokia 7 Plus поступит в продажу в апреле, ее ориентировочная розничная цена составит 999 рублей.

У Nokia 8800 Sirocco — 5,5-дюймовый экран с «обычным» соотношением сторон 16:9, QHD-разрешением (2560 на 1440 пикселей) и закругленным на манер Galaxy S7 Edge стеклом. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели смартфона под модулями сдвоенной основной камеры. Гаджет защищен от воды по стандарту IP67.





















Камера у Nokia 8 Sirocco выполнена в сотрудничестве с ZEISS и оснащается сенсорами разрешением в 12 (f/1.75) и 13 Мп (f/2.6). Разрешение фронтального фотомодуля составляет 5 Мп (f/2.0). Гаджет можно разблокировать сканированием лица.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, дополняется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3260 мАч. Кроме того, гаджет поддерживает беспроводную зарядку.

Аппарат работает на операционной системе Android Oreo и также входит в программу Android One (работает на «чистом» Android). Официальная стоимость гаджета в Беларуси — 1599 рублей. Продажи начнутся в апреле.

Смотрите, сколько стоят у нас популярные смартфоны Nokia: